策略師：投資人對AI影響力「過於自信」

晨星投資管理公司投資庫普 (Mike Coop) 表示，市場參與者對預測人工智慧 (AI) 長期影響的能力「過於自信」。

雖然本月至今有所回落，但對 AI 推動未來獲利潛力的樂觀情緒，推動了以科技股為主的那斯達克綜合指數今年以來上漲超過 38%，而標普 500 指數上漲超過 16%。

部分分析師表示，由於市場收益集中於少數大型科技股，泡沫效應可能正在形成。輝達 (NVDA-US) 今年來截至周四 (10 日) 收盤已上漲 190%，而 Facebook 母公司 Meta Platforms (META-US) 漲幅超過 154%，特斯拉 (TSLA-US) 則上漲 99%。

庫普表示，「如果回顧過去一年，就會看到是如何走到這個階段的。ChatGPT 在去年 11 月發表，各公司就開始對 AI 大力投資；5 月輝達就率先脫穎而出。」「我們已經開始意識到，在生成 AI 方面事情是如何加速的。它激發了公眾的想像力，情勢一發不可收拾。」

在最近的研究報告中，晨星公司將巨額估值的集中度與 1999 年的網路泡沫進行了類比。雖然庫普表示，當前反彈的不同之處在於，處於核心的企業是「擁有重大競爭優勢的老牌巨頭」。

他說，「我們所有的研究都顯示，與 1999 年發生的情況相比，今年表現良好的公司擁有某種形式的護城河，並且獲利具有持續性的競爭優勢。相較於當時太多投機性公司，如今擁有某種程度更堅實的基礎。」

他指出，「話雖如此，價格上漲如此之快，以至於在我們看來，人們的確對自己預測 AI 將如何影響事物的能力過於自信。」

庫普將其與電力、蒸汽機、內燃機、電腦和互聯網等重新調整文明的重大技術革命作比較，認為其長期影響是無法預測的，「它們需要時間，贏家可以從不存在的事物中脫穎而出。谷歌就是一個很好的例子。因此，我們認為人們對此感到著迷，這意味著美股非常圍繞類似的主題。」

他表示，「在支付非常高的價格時，要注意真正可以預測的東西，並且考慮股票的最佳情況，並認知到一個事實：隨著技術革命步伐的加快，意味著你應該對預測未來、大舉押注並為事物付出高昂的代價充滿信心。」

在所謂的「投資者的危險點」中，庫普強調了投資組合多元化和保持「估值意識」的重要性。

他建議投資人關注那些能夠使投資組合免受經濟衰退風險的股票，以及「在最糟情況下定價」以提供良好價值的股票，還有債券，它們比 18 個月前更具吸引力。

庫普總結道：「要知道需付出多麼高的代價，才了解 AI 可能為個別公司帶來或不帶來什麼。」