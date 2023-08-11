美國房市收復一年多來流失的3兆美元市值

房產經紀商 Redfin Corp 估計，美國房市已恢復了去年經濟放緩期間流失的近 3 兆美元市值。

該經紀商指出，房源短缺推高了價格，使美國房屋總價值達到創紀錄的 47 兆美元。

去年借貸成本開始飆升之前，許多屋主鎖定較低的房貸利率，並堅持不肯放棄。Redfin 數據顯示，今年只有 1% 的美國房屋改變所有權，這是至少 10 年來的最低比率。

Redfin Economics 研究負責人趙誠 (Chen Zhao, 譯音) 在報告中表示，業主們「保持原狀，因為搬家意味著要承擔 2 倍的利率」。「這也代表了現在市場上的買家正在爭奪極少數的房屋，從而讓房屋價值不會暴跌。」

亞特蘭大的房屋價值漲幅最大，較去年 6 月增加了 401 億美元。波士頓的房價上漲 334 億美元，邁阿密上漲 303 億美元。

從百分比來看，漲幅最大的是相對負擔得起的市場。阿肯色州小岩城的房價較上年同期上漲 8.8%，其中紐澤西州 Camden 的房價上漲 8.7%。Redfin 表示，這些城市較合理的房價成本可能會提振買家需求。

32 個大都會區的房價較上年同期下跌，加州受災最嚴重。洛杉磯跌幅最大，接近 1530 億美元，其次是奧克蘭，跌幅接近 860 億美元。舊金山房價下跌約 580 億美元。