美國貨幣供應連降8個月 近3個月降幅達兩位數

美國貨幣供給自去年 11 月起，28 年來首次同比增速轉爲負值，之後未再轉正。今年 6 月同比下降 12.4%，降幅雖略低於 5 月的 13.1%，但已連續 3 個月降幅超過 10%，深陷負成長區域，顯示斷崖式收縮正在加劇。

獨立經濟研究所 Mises Institute 評論指出，美國貨幣供應出現 1930 年代經濟大蕭條以來最大幅度的收縮。在今年 3 月以前的至少 60 年，美國貨幣供應從未出現單月同比降幅超過 6%。

Mises Institute 追蹤的貨幣供給指標 TMS，是在廣義貨幣供應額 (M2) 之外再加上 Fed 的國債存款，但不包括短期存款和零售貨幣基金。Mises Institute 認爲這個指標供比 M2 更能顯示貨幣供給波動。

Mises Institute 認爲，最近幾個月，美國 M2 的增速走勢和與 TMS 相似，不過 TMS 的下降速度快於 M2。今年 6 月 M2 下降 3.5%，比 5 月的降幅 3.7% 略有緩和。去年同期 M2 為正成長 5.6%。

貨幣供應額成長通常有助衡量經濟活動，也是衡量衰退是否即將到來的一個指標。在經濟繁榮時期，隨着商業銀行放貸增加，貨幣供應額往往迅速增加；而在經濟衰退到來前，貨幣供應成長速度往往放緩。

Mises Institute 指出，經濟衰退前，貨幣供應往往只是成長放緩，並不一定要收縮才代表衰退在即。但近幾個月的負成長確實足供證明貨幣供應額成長下降的程度和速度。這通常是經濟和就業衰退的危險訊號。

自去年 4 月達到最高點後，美國貨幣供應額累計減少 2.8 兆美元，降幅為 15%。雖然供應總量下降，但貨幣供應量的趨勢仍遠高於 1989 年至 2009 年的水平。

2009 年以來，TMS 貨幣供應額累計增加近 184%，同期 M2 成長 146%。當前 18.8 兆美元的貨幣供應量中，有 4.5 兆美元是 2020 年 1 月新冠疫情之後創造的，占比約 24%。2009 年以來累計增加的貨幣供應額為 12.2 兆美元。換言之，近三分之二的貨幣供應額是在過去 13 年中創造出來的。

Mises Institute 認爲，單以總量比較，10% 的成長下降影響很小。美國經濟仍面臨過去數年大量的貨幣過剩，這也正可解釋何以貨幣成長放緩 14 個月之後，勞動市場尚未大幅放緩。

不過，貨幣放緩已足以大幅削弱經濟。Mises Institut 提到一些衰退訊號：費城 Fed 製造業指數已處於衰退區域，紐約州製造業調查也如此；領先指標看起來繼續惡化，美債殖利率曲線持續倒掛。上半年美國個人破產申請增加 68%，臨時工作崗位同比下降，這通常代表經濟衰退即將來臨。

Mises Institute 警告，一旦貨幣供應消退，通膨的榮景就開始轉向蕭條。Fed 持續升息，政策利率達到 2001 年來高點。金融環境收緊，信貸供應達到 10 年來最緊張水平。最令人不安的指標之一，是信用卡債務隨着利率飆升而不斷猛增，卡債和其他循環利率達到歷史新高。

這些因素都顯示，泡沫在正在破裂，這種情況無法持續，如果 Fed 不想重新引發新一輪物價通膨飆升，就不能改變當前的緊縮路線。一旦 Fed 改變路線，將會迎來新一波貨幣供給上揚，物價會重新螺旋式上升。