高盛投資的英國數位銀行Starling將進軍亞太市場

媒體報導，高盛 (GS-US) 支持的英國數位銀行 Starling 正計畫在歐洲以外地區進行首次擴張，目標是進軍亞太地區。

Starling 商務長德魯特 (Nick Drewett) 表示，該貸款機構正與一家亞洲銀行就將其 Engine 銀行即服務平台引入亞洲國家進行談判。

雖拒絕透露具體國家或亞洲銀行的名稱，不過，他表示，Starling 合作的銀行將使用該公司的軟體開設中小型企業 (SME) 帳戶，而不是提供個人銀行服務。

他說，「我們對吸收實施的速度感到非常滿意，而且每次實施都會加快速度。它永遠不會只是剪下複製，但隨著我們變得越來越實務化，它將會加速。」

Engine 是 Starling 於 2022 年 3 月推出的技術平台，並向其他金融科技公司和大型銀行授權。它是一個一體化系統，使銀行能夠即刻開發數位銀行服務，例如支票帳戶、儲蓄、貸款和抵押貸款，而不必自己完成所有數位開發工作。

Starling 正在利用其 Engine 核心銀行平台作為國際擴張的啟動平台。

Starling 將不再依賴合作銀行推出零售銀行和貸款服務，而是將其技術授權給貸方，讓客戶能夠從頭開始推出自有純數位銀行品牌。

德魯特說，「我們將其定位為合作夥伴關係，而不僅是軟體即服務協議。」「我們了解這對於銀行來說是一項重大決定，需要監管部門的批准。但我們表態採取長期合作夥伴關係後，引起不少共鳴。」

Starling 已經透露藉由 Engine 進一步向歐洲擴張的計畫。該公司最初規畫申請爾蘭央行的銀行執照來實現這一目標。但後來放棄了這些計畫，轉而專注於藉由其軟體產品進行國際擴張。

Starling 由伯登 (Anne Boden) 於 2015 年聯合創立，在去年 4 月的一輪融資中估值為 25 億英鎊（34 億美元）。該公司已從高盛、卡達投資夥伴公司和富達管理研究公司等公司籌集了 11 億美元資金。