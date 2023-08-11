鉅亨美股雷達：市場關注PPI數據 美政府關注微軟電郵入侵事件

美股重要看點：

市場持續關注各項數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.092。美股期貨週五 (11 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨跌 0.21%，那斯達克 100 期貨跌 0.36%。

美國勞工部周四 (10 日) 公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，略低於市場預期的 3.3%，不過高於前值 3.0%，為 2022 年 6 月以來首次加速上升，止步 12 連降。

扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.7%，創 2021 年 10 月以來新低，低於市場預期和前值的 4.8%。數據顯示通膨持續退燒，進一步強化聯準會 (Fed) 今年內不會再次升息的希望。

經濟學家認為，核心指標比整體 CPI 更能反映潛在通膨。雖然核心指標顯示潛在通膨仍處於高位，但自去年 9 月達到 6.6% 的峰值以來，核心通膨幾乎每個月都在放緩。

與 Fed 政策利率掛鉤的期貨顯示，交易員目前預期，9 月 19 日至 9 月 20 日的會議上，Fed 將基準利率從目前的 5.25%-5.50% 進一步上調的機率不到 10%。在 7 月 CPI 報告出爐前，這些交易員預估 Fed 下月升息的機率約為 14%。

Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略師 Guy Lebas 表示：「假設 8 月數據即將在不久後公布，我認為這幾乎代表著升息周期告一段落，10 月之後還是可能看到通膨再次加速，但我不認為這會刺激 Fed 採取行動。」

MarketWatch 報導，以大型科技股組成的那斯達克 100 指數，本周跌破 50 日均線、為 3 月以來首見，而且即將陷入去年 12 月以來最糟表現，由於科技股是今年帶動大盤反攻的主力，最新發展不禁讓人擔心今年美股的漲勢能否保得住。

分析師擔憂，夏末回檔可能演變成更大、甚至更廣泛的拋售。對今年美股大盤漲勢貢獻最多的美股「七雄」(Magnificent Seven) 當中，蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、特斯拉 (TSLA-US) 本周都跌破 50 日均線。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月 PPI 年增率 (%)，前值 0.1

美國 7 月核心 PPI 年增率 (%)，前值 2.4

美國 8 月密大消費者信心指數初值，預估 70.9，前值 71.6

重要個股動態：

彭博援引兩位知情人士報導，美國網路安全審查委員會 (Cyber Safety Review Board) 將調查雲端運算可能帶來的風險，其中包含微軟 (MSFT-US) 在近期中國駭客入侵政府官員電郵的事件中所扮演的角色。

美國國土安全部表示，為了調查重大資安事件所成立的網路安全審查委員會，將把重點放在雲端運算基礎設施的風險上，包含身份及驗證管理，同時對所有相關的雲端服務供應商進行調查。官員表示，微軟電子郵件系統遭到入侵，使這項問題成為各方關注焦點。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

共享辦公室公司 WeWork(WE-US) 股價飆漲 43%，並在盤中一度暴漲至 153% 後，創下 5 月以來的新高。有報導稱，這應該就是典型的迷因股行情狀況。

WeWork 週二盤後公布第二季財報時表示，持續經營的能力存在重大疑慮，從目前的虧損、預計現金需求、高會員流失率和流動性水準，都導致了這種擔憂。週三該股收跌超過 38%。然而，週四股價卻出現飆漲，看漲期權交易量超過看跌期權交易量 100 多倍。。

WE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

路透周四 (10 日) 援引知情人士消息報導，亞馬遜正擱置幾個私人服裝品牌，以降低成本並應對反壟斷調查。

《華爾街日報》(WSJ) 報導指出，亞馬遜已決定裁撤 30 個自有品牌服裝部門中的 27 個，只剩下 Amazon Essentials, Amazon Collection 和 Amazon Aware。另外亞馬遜也在淘汰自有品牌家具，一旦庫存耗盡 Rivet 和 Stone & Beam 品牌就會逐步淘汰。