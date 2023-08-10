研究：通膨下降但失業率仍低 美國經濟進入未知領域

瑞奇蒙 Fed 在一份分析利率的最新研究報告中表示，Fed 官員正處於「未知領域」，沒有明確的歷史可供遵循；因為當前通膨下降但失業率尚未上升，在這種環境下制訂貨幣政策「與其他周期不同」。

包括資深顧問薩爾特 (Pierre-Daniel Sarte) 在內的瑞奇蒙 Fed 工作小組在周三 (9 日) 官網上發布的報告中寫道：「當前周期是整個二戰後聯邦公開市場委員會 (FOMC) 首次在降低通膨方面取得重大進展，而失業率沒有相應上升。」

報告指出，「當前的利率事件讓我們處於未知的領域」。當 Fed 於 2022 年 3 月開始收緊貨幣政策時，面臨著通膨與目標聯邦基金利率之間有史以來最大的差距，雖然利率升幅是至少 40 年來最快，但現在失業率仍保持穩定和較低水平。

隨著政策制訂者決定是否將利率提高到夠高，或者是否需要進一步升息，這種通膨下降能否持續將成為 Fed 未來幾討論的核心。

周四 (10 日) 上午發布的最新通膨數據可能對推動討論沒有多大作用。

經濟學家預計 7 月消費者物價指數 (CPI) 年率上漲 3.3%，較 6 月的 3% 略有上升。

但總體通膨數據將受到以下事實的影響：2022 年中期出現的一些最大的單月物價漲幅現在已被排除在當前的年度計算之外。

Inflation Insights 總裁謝里夫 (Omair Sharif) 寫道，預計基本物價趨勢將顯示通膨持續放緩。截至 7 月，扣除食品和能源成本的 3 個月 CPI 將上漲 3.2% ，而截至 6 月的漲幅為 4.1%。

他表示，雖然總體通膨數據有所上升，但「今夏可能會持續通貨緊縮」。

到目前為止，Fed 的方向是正確的，以 CPI 衡量的通膨率已從去年 6 月的高點 9.1% 回落。

自去年 3 月以來，Fed 已將聯邦基金利率調升 5.25 個百分點，政策制訂者在過去 12 次會議中 11 次批准升息，採取一系列行動抑制借貸和支出，減緩經濟和物價的成長步伐。

通常情況下，隨著企業和消費者縮減支出，這將導致失業率上升。然而，自 2022 年 2 月以來，失業率一直保持在 4% 以下，為美國史上最低水平；上個月為 3.5%。

對於這種情況發生的原因，Fed 政策制訂者給出了不同的解釋，從因疫情期間招聘困難而傷痕累累的企業「囤積勞力」，到可能主要由緩慢糾正的供應鏈問題驅動的通膨。其他人則認為，經濟適應更高利率的速度仍然緩慢，而且在 Fed 結束對抗通膨前，失業率最終將上升。

Fed 官員如何分析這些細微差別，將決定是否會在今年某個時候再次升息，這是政策制訂者在 6 月發布的最新預測中的大多數觀點； 也可能決定維持當前目標利率範圍 5.25% 到 5.5% 就足夠了。

Fed 的下次會議將於 9 月 19 日至 20 日舉行，許多分析師和投資人押注不會再次升息。

政策制訂者一直不願做出承諾。 7 月的最後一次 Fed 會議與下次會議之間間隔異常地長達 8 周，讓他們有整整 2 ​個月的數據可供參考。

截至 6 月，備受關注的物價指標：不包括食品和能源的個人消費支出 (PCE) 物價指數，仍是 Fed 2% 目標的 2 倍多。至今只有 2 名 Fed 官員公開表示，他們認為利率不需要走高；其他官員則表示，希望在做出決定之前掌握「全部」數據。

鑑於這種特殊情況，瑞奇蒙 Fed 研究人員點出了雙方的風險。

他們寫道，當前 Fed「至今在降低通膨方面取得了獨特的成功，同時將失業率保持在大約半個世紀以來的最低水平」；執行至今的政策緊縮「可能會在失業率不急劇上升情況下導致通膨進一步下降。這將是戰後美國經濟上首見」。

即使如此，「在過去的利率周期幾乎沒有任何方向可供遵循下，如果經濟表現出比預期更強的韌性，FOMC 將不得不保持警惕，以避免達不到目標。」