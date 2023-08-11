〈商品報價〉需求憂慮揮之不去 鐵礦砂期貨價跌破100美元

海岬型船運價疲軟，壓抑波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (10 日) 轉跌 7 點，或 0.61% 至 1137 點。此外，由於需求前景依舊不佳，鐵礦砂回吐稍早的漲幅，期貨價再度跌破 100 美元關卡。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 59 點，或 4.8% 至 1292 點，觸及近三個月以來新高；平均日租金增加 531 美元報 11629 美元。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 78 點，或 4.5% 至 1674 點，連續第三個交易日收黑；平均日租金減少 643 美元報 13883 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 10 點，或 1.4% 至 706 點。

鐵礦砂部分，由於需求憂慮揮之不去，以及鋼價疲軟，使連續月紐約鐵礦石再度跌破 100 美元，跌幅 0.16% 至 99.95 美元，天津港進口價下挫 1.45% 至 103.35 美元。

由於鋼鐵市場依舊疲軟，以及中國粗鋼減產政策，抵銷了唐山部分鋼廠恢復生產的樂觀情緒。

中鋼期貨分析師指出，最近鐵礦砂進口利潤很高，吸引貿易商搶購，因此暫時支撐了現貨價格，其效應也滲透到期貨市場，但這相當危險，因為更多的貨物進入市場，一旦未來幾周需求出現明顯下降，鐵礦砂的跌勢就會加重。