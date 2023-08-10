旺矽Q2毛利率飆48% 純益寫歷史次高 EPS 3.64元

測試介面大廠旺矽 (6223-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，受惠產品組合大幅優化，毛利率達 48.45%，改寫六年半新高，稅後純益 3.43 億元，季增 22.5%，年增 13.8%，每股稅後純益 3.64 元，也同步創下歷史次高、同期新高，成為半導體業少數創高的業者。

旺矽第二季營收 20.18 億元，季增 12.8%，年增 7.68%，毛利率 48.45%，季增 1.12 個百分點，年增 3.54 個百分點，營益率 19.17%，季增 0.86 個百分點，年增 6.12 個百分點，稅後純益 3.43 億元，季增 22.5%，年增 13.8%，每股稅後純益 3.64 元。

旺矽上半年營收 37.97 億元，年增 5.81%，毛利率 48.01%，年增 2.72 個百分點，營益率 18.87%，年增 1.54 個百分點，稅後純益 6.24 億元，年增 2.61%，每股稅後純益 6.62 元。

旺矽指出，探針卡為集團主力產品，涵蓋高 / 中 / 低階，提供全方位一站式測試方案，上半年受惠 AI、5G、資料中心與車用電子等高速運算測試需求，加上全球經營與在地化服務優勢，探針卡營收維持成長，並看好未來營收及市占率將逐年攀升。

光電測試 (PA) 領域，旺矽也憑藉領先技術，持續與國際領導廠密切合作，預計未來隨著產業技術成熟與需求推進，在 Micro LED 與 VCSEL 應用中會有更多與國際級客戶合作計畫。

Thermal 與 Adavnce Semiconductor Testing (AST) 則是旺矽新事業群，主要針對工程端開發新技術的應用市場，受惠半導體工程端新開案量增加，加上自身研發與併購美國 Celedon 綜效顯現，測試機台獲國際客戶採用，在全球市佔率也同步提升。

展望後市，旺矽表示，儘管今年全球景氣展望保守，但公司透過自身技術提升與產品線完備，持續穩健成長，預計短期產業保守不影響公司對半導體長線需求樂觀看法，且在測試領域的產品完整度與國際級客戶合作，將有助公司在未來測試迎來更多合作機會。