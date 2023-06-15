〈旺矽股東會〉董座：業務多元化效益顯 今年營運穩健成長

探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長葛長林表示，公司業務觸角多元化，不論是產品或是客戶面向的範圍都很廣泛，可降低景氣循環帶來的波動性，預期今年營運將穩健成長，優於整體半導體產業。

旺矽近年探針卡除既有的 CPC(懸臂式探針卡)、VPC(垂直式探針卡) 外，MEMS 探針卡也有進展，且隨著探針卡零件朝自製化的趨勢邁進，葛長林指出，為滿足客戶開發時程與交期等因素，旺矽也開始投入自製 PCB，強化客戶黏著度。

旺矽除美系客戶外，也接獲中國多家客戶訂單，看好隨著 AI 晶片客戶推出新品，公司將配合客戶發展，並預期在晶片越來越多的情況下，不僅探針卡用量跟著成長，單價也同步墊高。

葛長林強調，現在探針卡產業必須要有強大的技術研發實力做後盾，新進者不易跨入，與 10 年前已有相當大的差異。

另外，旺矽先前併購美國高性能工程測試探針卡廠 Celadon Systems Inc.，葛長林補充，Celadon Systems 專注在高溫、高電壓、先進工程驗證領域，在美國測試市場享有盛譽，雙方合併後，不僅可整合雙方測試技術，旺矽也可開發更多美國客群，雙方都有成長，目前綜效非常好。