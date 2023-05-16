〈旺矽法說〉Q2營收再增個位數 接獲軍工新訂單

半導體測試介面及設備廠旺矽 (6223-TW) 今 (16) 日召開法說會，公司表示，隨著驅動 IC 市況回升，CPC(懸臂式探針卡) 訂單也延續至本季，第二季營收可望季增個位數，且目前也接獲軍工 MEMS 探針卡訂單，帶動整體探針卡業績較去年小幅成長。

旺矽指出，去年第四季驅動 IC 市況相當疲弱，當時 BB 值低於 1，但自 3 月開始看到驅動 IC 客戶端急單，CPC 拉貨力道也延續至 6 月，整體市況從谷底逐步回溫，待庫存去化後，需求有機會恢復到正常狀態。

VPC(垂直式探針卡) 也隨著美中貿易戰延燒，中國積極自主化，當地業者開案從 1 顆先進製程 IC 拆分成 2-3 顆不同 IC，刺激探針卡需求，加上歐美客戶開案量能維持穩定，整體業績相當穩健，優於先前預期。

另外，MEMS 探針卡今年也有斬獲，預期佔整體探針卡的營收將呈現倍增，也接獲軍工客戶訂單，預期待客戶認證通過後，將在明後年開花結果，推升 MEMS 探針卡業績逐年成長。

新事業方面，旺矽受惠海外客戶新技術開發需求增加，帶動先進半導體測試 (AST) 機台出貨暢旺，預期將成為旺矽今年成長主要動能，由於該產品毛利率最高，將有助毛利率提升。

旺矽共有三大產品線，分別為探針卡、LED 及新事業群，新事業群為先進半導體測試及高低溫測試 (Thermal) 設備，首季營收仍以探針卡為主，比重達 53%， LED 設備與新事業合計 29%，其他轉投資則 18%。