旺矽Q1獲利登次高 EPS 2.98元 估下半年優於上半年

測試介面業者旺矽 (6223-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，受惠高階應用需求成長，稅前盈餘為 3.33 億元，季增 23.8%，年減 9.3%，每股稅後純益 2.98 元，預期整體上半年營收將高於去年同期，下半年再優於上半年。

旺矽第一季營收 17.83 億元，季減 6.1%，年減 3.7%，毛利率 47%, 年增 1 個百分點，稅前盈餘為 3.33 億元，季增 23.8%，年減 9.3%，每股稅後純益 2.98 元。

以產品別來看，旺矽探針卡受惠海外客戶推出新品，業績維持小幅成長，新事業群 (AST & Thermal) 也因海外客戶新技術開發需求增加，機台出貨暢旺，為今年主要成長動能，LED 部門則是持平成長。

旺矽預估，今年營收與獲利將維持小幅成長，主要受惠於高階應用與海外市場市佔率提升，預計上半年營收會優於去年同期，下半年也再優於上半年，且隨著高階產品佔營收比重提高，獲利可望較去年小幅成長。

儘管半導體產業短期受到庫存調整影響，不過，旺矽看好，未來更多電子化產品進入人類生活，加上 AI 等新應用增加，半導體需求長期發展仍呈現向上成長，待短期庫存調整告段落後，供應鏈將回復長期向上成長的趨勢。

針對美中科技對抗，旺矽放眼國際市場，並在 6 年前設立全球銷售及客戶應用支援據點，效益已顯現，透故完備的全球化佈局讓公司更貼近客戶的需求，提供更穩定、高品質的客製化服務。