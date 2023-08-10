〈稅收統計〉零星大額稅款挹注 台灣7月土增稅收69億元 終止連15黑

根據財政部統計，台灣 7 月與房地產相關稅收中，土增稅受零星大額稅款挹注，帶動單月稅收 69 億元、年增 7.6%，終結連續 15 個月負成長，契稅單月稅收 14 億元、年增 27.6%；房地合一稅則較去年同期微幅減少。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，土增稅 7 月稅收 69 億元，較去年同期增加 5 億元、年增 7.6%，結束連 15 黑，主要是台北市、新竹市連續 2 個月正成長挹注所帶動。

累計前 7 月土增稅 426 億元，較去年同期減少 170 億元，年減幅達 28.6%。

契稅部分，單月稅收 14 億元，較去年同期增加 27.6%，為連續 2 個月正成長，主要是台中市、高雄市新建案交屋，帶動契稅持續成長。

根據統計，今年前 7 月契稅實徵淨額共 81 億元，較去年同期減少 14 億元，減量創 2001 年以來同期最大減量，年減幅 14.5% 則是 2017 年以來最大減幅。

在房地合一稅收部分，7 月個人的房地合一稅稅收 32.57 億元，較去年同期減少 0.3%，累計前 7 月稅收共 188.54 億元、年減 8.8%，同步創下歷年同期最大的減量及減幅。

對於房市景氣動向，梁冠璇認為，影響房地產的稅收因素很多，無法從單月稅收看出方向，目前尚無明確的方向可觀察，建議應持續長線觀察，較為客觀。