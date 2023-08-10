紐約曼哈頓公寓租金再創歷史新高 但租客減少

儘管有跡象表明，紐約公寓租金已接近租客負擔的上限，但 7​​ 月份租金仍創下新高，而專家預計，由於 8 月進入高峰期，價格可能還會創高。

紐約地產估價機構 Miller Samuel 與房產中介公司 Douglas Elliman 發布報告指出，今年 7 月曼哈頓公寓的平均租金達到 5588 美元，較去年同期上漲 9%，創下歷史新高，因高利率和低供給繼續推高價格。

以中位數來看，曼哈頓租金為每月 4400 美元，也創下新高，每平方英呎的租金平均為 84.74 美元。這是過去 5 個月裡，曼哈頓的公寓租金第四次刷新歷史高位。

除了曼哈頓，布魯克林的租金中位數上漲 11% 至 3950 美元，皇后區西北部租金中位數上漲 1.9% 至 3641 美元，均創下新高。

房東們正在繼續測試公寓租客的極限，並發現有些人願意付費。但由簽約數量的減少，表明價格可能已接近租客負擔能力上限。

Miller Samuel 總裁 Jonathan Miller 表示，價格不斷上漲創高，租賃活動正在減弱，正在達到市場的容忍水位。

不過，他指出，8 月份的租金可能會創下新紀錄，因為這通常是租房高峰期，很多家庭希望在新學年開始前搬家。

他表示，儘管辦公大樓有半數空置，但在紐約經濟仍然充滿活力，並且有動力讓人們繼續留在這裡。