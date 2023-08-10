〈美股盤後〉等待CPI數據出爐 輝達領費半收黑超1.8%

市場等待即將出爐的消費物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 數據，美股主指週三 (9 日) 盡墨。道瓊週三下滑超 190 點，標普收黑 0.7%， 那指走低超過 1%，費半重挫超 1.8%，輝達暴跌逾 4.7%。

政經方面，美國總統拜登週三簽署一項行政命令，對美國在中國投資涉及敏感技術實施新限制，監管美國對一些中國半導體、量子運算和人工智慧公司的投資。

義大利財政部週三澄清額外利潤繳稅不超過銀行資產的 0.1%，以安撫市場情緒，此前義大利政府 8 日宣布課徵 40% 的暴利稅，引發國際市場震盪。

中國正緊縮對海外應用程式供應商的控制。中國官方宣布，將要求該國所有手機應用程式供應商，2023 年 9 月至 2024 年 3 月底應向中國政府提交業務細節，未符合規定的應用程式商將受到懲罰。蘋果和 Google 應用程式商店內的 X、臉書和 Instagram 等社群媒體恐遭到影響。

與此同時，微軟旗下求職網站 LinkedIn 全面退出中國，精簡中文版 App「領英職場」正式關閉。

美股週三 (9 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，資訊科技、通訊服務和非必需消費品領跌，能源、房地產、公用事業和必需消費品收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全部跳水。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.49%；Meta (META-US) 下跌 2.38%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.90%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.32%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.17%。

道瓊成分股多走弱。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.11%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.7%；高盛 (GS-US) 下跌 1.6%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.34%；陶氏化學 (DOW-US) 漲 0.96%。

費半成分股普遍收黑。輝達 (NVDA-US) 大跌 4.72%；高通 (QCOM-US) 跌 0.93%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.93%；AMD (AMD-US) 下跌 2.44%；美光 (MU-US) 下跌 1.40%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.32%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.54%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.53%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.19%。

企業新聞

AI 借貸決策平台 Upstart Holdings (UPST-US) 暴跌 34.24% 至每股 34.03 美元，創自 2022 年 5 月以來最嚴重的跌幅。該公司第三財季營收預期低於市場普遍預期，導致今年迄今的驚人漲勢 (164%) 正失去動力。

全球共用辦公室龍頭 WeWork (WE-US) 慘崩 38.44% 至每股 0.13 美元。WeWork 表示，因持續虧損，其繼續運營能力存在重大疑慮。未來 12 個月，公司將專注於降低租金成本、談判更優惠的租賃、增加收入和籌集資金。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.90% 至每股 178.19 美元。蘋果鏡頭供應商索尼 (SONY) 暗示，全球經濟低迷意味著對 iPhone 15 的需求不會像預期的那麼多。此外，美國最高法院駁回遊戲開發商 Epic Games 的上訴，允許蘋果暫時維持當前的應用程式商店 (App Store) 收費規則。

Penn Entertainment (PENN-US) 收高 9.1% 至每股 27.10 美元，Penn Entertainment 宣布將在今年秋季與 ESPN 共同推出名為 ESPN Bet 的線上博彩項目。

擁有 99 年歷史的卡車運輸公司 Yellow (YELL-US) 幾乎腰斬，收黑 44.81% 至每股 1.70 美元。Yellow 週一申請破產保護旗下逾 3 萬名員工失業，外傳該公司資產已吸引到相當數量競購者，且有關出售額有望超過 14 億美元。

華爾街分析

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示：「市場很容易受到一段整合期的影響。在季節性疲軟的 8 月和 9 月期間，這種情況並不少見，儘管一旦市場走出低迷，經濟和盈利數據的基本面強勁就會支持美股走高。」

彭博經濟首席經濟學家 Anna Wong 指出，週四公布消費者物價指數將顯示通貨放緩，但隨著油價上漲，8 月份總體數據可能會大幅上升。不過，除非通膨預期大幅攀升，否則政策制定者將繼續關注核心數據。

G Squared 私人理財機構首席投資長 Victoria Greene 表示：「這只是看到美股獲得了喘息的機會，美股買超了，實際上仍然存在很多總體經濟方面的逆風。」

Stifel 股票策略師 Barry Bannister 研判：「在經歷了 2023 年上半年的緩解性反彈過後，由於通膨導致貨幣政策緊縮，標普 500 指數將在年底前基本保持平穩， 年終目標價為 4,400 點左右。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主