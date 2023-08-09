中製蜂窩模組存國安威脅 美眾議員點名移遠通信、廣和通

美國眾議院議員週二 (8 日) 要求聯邦通信委員會 (FCC) 解決有關中企製造的「蜂巢式網路模組」(cellular modules) 潛在安全問題，移遠通信和廣和通遭特別點名。

美國眾議院新成立的「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格 (Mike Gallagher) 和民主黨領袖克利什納穆希 (Raja Krishnamoorthi) 致美國聯邦通信委員會 (FCC) 主席羅森沃賽爾 (Jessica Rosenworcel) 的一封信中警告說，如果美國醫療設備、汽車和農場設備使用中國製造的蜂巢式網路模組，可能會被中國遠端造訪和控制。

信中稱，物聯網 (IoT) 設備使用蜂巢式網路模組連到網際網路，通常是遠端控制的。此類模組用於美國各類產品，包括人工智慧 (AI) 設備、電動汽車和電信網路。

移遠通信和廣和通控制著全球物聯網模組市佔率高達 45%。限制移遠通信和廣和通進入美國市場不會因為美國及其盟國公司的存在而損害美國電信網路。

這封信敦促美國聯邦通信委員會與美國國家安全機構協商，解決有關中國物聯網模組帶來的國安擔憂。

蓋拉格等人要求 FCC 提供資訊，說明其對與中國物聯網模組相關的可能安全問題的評估、這些模組在美國的普及程度，以及是否打算施加進一步限制來應對潛在威脅。

​​​​​​​FCC 發言人表示：「FCC 將仔細審查此事，我們非常重視美國網路和設備的安全，該委員們在兩黨合作的基礎上採取了強有力的行動，從美國網路中刪除不值得信賴的設備和網路運營商。」

截稿前，移遠通信和廣和通沒有立即回應置評請求。