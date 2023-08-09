〈台幣〉外資回流新台幣量縮轉升 終場升6分收31.75元

外資繼續撤離，拖累新台幣匯價今 (9) 日早盤續貶，盤中貶至 31.87 元，午後在外資轉向匯入推升下，終場升值 6 分收在 31.75 元，總成交量縮小至 13.305 億美元。

新台幣今天開盤小貶 1 分以 31.82 元開出後，盤中在外資匯出、進口商買匯壓力下，拖累新台幣匯價下挫，盤中低點貶至 31.87 元，續寫 9 個月以來新低價位，午盤在外資回流帶動下，令匯價貶勢收斂。

外匯交易員說，外資今天在匯市呈現雙向操作，早盤偏匯出讓新台幣難逃貶勢，午盤過後再度回流，加上央行出手調節，帶動新台幣匯價由貶轉升，終場升破 31.8 元價位收在 31.75 元。

外匯交易員表示，新台幣今天貶至 31.87 元後，除了套牢賣壓出籠外，加上老大 (央行) 也不樂見新台幣貶勢過大，因此進場稍作調節，讓新台幣貶勢收斂，反轉升值。

根據中央銀行統計，美元指數下跌 0.08%，主要亞幣中日元貶值 0.12% 較弱，人民幣今天彈升 0.2%、韓元則以平盤作收。

外匯交易員說，本周即將公布的美國 7 月 CPI 指數，假設如市場預期反彈，將加深市場對於聯準會再度升息的預期心理，屆時美元仍維持偏升格局，新台幣反彈空間相對有限。