蘋果PCB供應鏈7月營收多走高 臻鼎、華通及健鼎都來勁

蘋果預計下半年推出旗艦新機及筆電新產品上市，在備貨需求挹注下，PCB 供應鏈臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW) 及健鼎 (3044-TW) 陸續公布 7 月營收，明顯回升，除臻鼎 - KY 回升到 100 億元之上營收外，健鼎今 (8) 日公布 7 月營收達 51.7 億元，創 10 個月來新高。

健鼎 2023 年 7 月營收爲 51.7 億元，月增 18.53%，年減 10.21%，累計 2023 年前 7 月營收爲 328.42 億元，年減 17.25%。

健鼎認為，2023 年第二季營收 134.43 億元應為全年谷底，看好憶體模組、伺服器、汽車等應用需求上升，預估第三季營收季增長 10-15%。

而臻鼎 7 月營收 103.08 億元，月增 26.84%，年減 21.87%，2023 年 7 月營收爲 653.9 億元，年減 19.91%。臻鼎指出，第三季進入傳統旺季，在客戶新品啟動備貨之下，7 月營收明顯月增。 其中電腦消費及手機月增幅度最大，IC 載板業務也已連續兩月實現月成長以及年成長， 預期整體營運將在下半年溫和復甦。臻鼎明 (9) 日將召開法說會說明營運展望。

而華通 2023 年 7 月營收爲 60.3 億元，是 8 個月來新高，月增 33.86%，年減 12.46%，累計 2023 年前 7 月營收 333.9 億元，年減 18.1%，華通對蘋果的新機 PCB 已自 7 月起開始出貨。

不過值得留意的是，蘋果軟板模組供應鏈的台郡 (6269-TW) 公布 7 月營收 23.38 億元，反而是 2022 年 5 月以來的低點，月減 3.72%，年減 25.12%，累計 2023 年前 7 月營收 185.58 億元，年減 6.87%。

雖然蘋果 iPhone 15 將在下半年推出，但是台郡在先前法說會對下半年手機應用出貨量看法也趨於保守，預期可能提高 NB、平板電腦及穿戴裝置軟板接單，彌補手機應用疲弱動能。