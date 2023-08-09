〈財報〉超越肉類Q2疲弱 下修全年營收預期 推遲現金流下半年轉正目標 股價挫逾14%

超越肉類 (BYND-US) 公布第二季業績疲弱，同時下修全年營收預期並放棄下半年實現正現金流的目標後，周二 (8 日) 股價重挫 14% 以上。

由於美國消費者對其產品的興趣減弱，這家生產肉類替代品的公司近兩年來一直在苦苦掙扎。隨著銷售額下降，超越肉類將焦點轉向削減成本與實現獲利。

然而，執行長 Ethan Brown 周一晚間在財報電話會議上表示，因銷售疲軟，恐無法達成「2023 下半年實現現金流為正」的目標。

儘管以折扣方式降價 8.6% 促銷，美國消費者對超越肉類的產品需求似乎仍加速下降，第二季美國零售銷量下降 34%，而國內食品服務銷量下降 44%。

Q2 財報關鍵數據 vs Refinitiv 訪調華爾街共識預期

銷售淨額：年減 30.5% 至 1.021 億美元 vs 1.084 億美元

每股虧損：83 美分 vs. 86 美分

全年營收預期範圍：3.6 億至 3.8 億美元 vs. 3.88 億美元

為了重振需求，該公司戮力消除消費者對其產品不健康的看法。Brown 指責特殊利益集團針對超越肉類的產品成分和製造過程散佈恐懼和懷疑氛圍。

截至周二收盤，超越肉類今年迄今股價上漲 6.42%，股價在 13 美元左右徘徊，市值 8.41 億美元，與 4 年前每股 234.90 美元、市值 134 億美元的水準相去甚遠。

券商 William Blair 周二分析報告指出，植物性肉類的類別受創，因為這類產品越來越難獲得消費者青睞，部分原因可能是消費者對該種產品的健康觀點。該券商給予該股「符合市場表現」的評級。

瑞穗分析師給予該股「中立」評級，目標價為 12 美元。「我們越來越懷疑該公司的特定舉措能否影響營收，而為打造品牌所做的投資恐怕超出預期。」