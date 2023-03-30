美FCC提新規 要定期審查外資電信商在美營運授權

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周三 (29 日) 提出一項新規範，要求定期評估外資企業在美國提供電信服務的授權。

近年來，隨著美中關係日益緊張，FCC 對於中國電信業者帶來國安風險的擔憂不斷升溫。自從 2019 年撤銷中國移動在美國的經營授權後，FCC 陸續將觸手伸向中國電信在內等其他中國電信業者，這些電信商多半已在美國提供數十年的服務。

FCC 文件顯示，在美方下達禁令之前，中國電信已在美國提供將近 20 年的電信服務，2019 年在全球擁有超過 3.35 億個用戶，並為中國政府在美國的設施提供服務。

此外，FCC 去年 11 月以「對國家安全構成不可接受風險」為由，禁止華為、中興通訊、海康威、海能達和浙江大華等五家公司及子公司向美國出口或銷售電信設備，今年 1 月也撤回中國聯通美國分公司的營運授權。

FCC 主席 Jessica Rosenworcel 表示，若最終敲定新規，將和負責國家安全的同事密切商討評估作業。FCC 將在 4 月的會議上對此提案進行表決，這項規範將要求持有在美營運授權的外資公司接受定期評估和更新程序。

Rosenworcel 說：「讓監管機構定期審查外國公司在美國提供電信服務的授權非常重要。」