〈輝達推新品〉新一代OVX平台下半年問世 華碩躋身新供應商

輝達 (NVDA-US) 昨 (8) 日晚間舉辦 NVIDIA SIGGRAPH 2023，並宣布推出搭載新一代 L40S GPU 的 OVX 伺服器，供應商除了既有的戴爾 (DELL-US)、技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 旗下雲達、美超微 (SMCI-US) 外，也出現新面孔華碩 (2357-TW)。

輝達表示，NVIDIA L40S GPU 是款功能強大的通用資料中心處理器，用於搭配 Omniverse 平台，加快處理 AI 訓練及推論、3D 設計和視覺化，還有影片處理和工業數位化等運算最密集的複雜應用項目。

輝達補充，L40S GPU 為生成式 AI 的加速運算工作提供完整的運算能力，而生成式 AI 正在改變各行各業的工作流程和服務，包括文字、影像和影片生成、聊天機器人、遊戲開發、產品設計和醫療保健。

NVIDIA L40S 預計今年秋季上市，供應商包括華碩、戴爾、技嘉、慧與 (HPE)、聯想 (Lenovo)、雲達科技 (QCT) 及美超微 (Supermicro) 等全球系統商，將很快提供搭載 NVIDIA L40S GPU 的 OVX 系統。

輝達看好，L40S 伺服器將幫助全球專業人士推進人工智慧的發展，並為各行各業的用戶帶來智慧聊天機器人、搜尋和摘要工具等生成式人工智慧應用項目。

NVIDIA OVX 系統每具伺服器上最多可支援 8 個 NVIDIA L40S GPU，每個 GPU 配備 48GB 記憶體，與 A100 Tensor 核心 GPU 相比，在處理具有數十億個參數和多種資料模式如文字和影片的複雜 AI 工作負載時，生成式 AI 的推論表現提升 1.2 倍，訓練表現增加 1.7 倍。