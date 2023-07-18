花旗：看好輝達主導AI晶片市場 股價上看600美元

花旗分析師 Atif Malik 在週一 (18 日) 發布的報告中，將輝達 (NVDA-US) 目標價從 420 美元上調至 520 美元，並認為在樂觀情況下，該股有望上漲至 600 美元。

花旗將輝達的目標價從 420 美元上調至 520 美元，並重申對輝達的「買入」評級。Malik 表示，AI 晶片市場必然會以驚人速度增長，而輝達持續在競爭中佔據主導地位，相對於 AMD 擁有巨大優勢。

Malik 指出，相關預測是基於輝達將有多種價值 20 億以上新數據中心訂單，並且需求持續上升的情況。

此外，在牛市情景下，若銷售額增長快於預期，而且總體經濟狀況良好，輝達股價有望升至 600 美元。

Malik 對輝達 2024 財年、2025 財年和 2026 財年的每股盈餘預估也分別上調了 6%、38% 和 30%。目前市場分析師普遍預估，輝達上季每股收益為 2.06 美元，營收為 110.4 億美元。

輝達的產品對生成式 AI 具高曝險，而這正是今年趨勢。在 OpenAI 去年年底推出 ChatGPT 後，引起大眾對生成式 AI 的興趣，因其可擷取文本、圖像和影視來創建內容。

美券商 Truist 分析師 William Stein 上周也重申對輝達「買入」的評級，並將輝達目標價自每股 470 美元上調至 545 美元。

大摩日前也指出，輝達仍是首選股，呼應近期上揚趨勢的龐大潛力，而且可能是唯一一家 2023 年業績能因 AI 優於預期、並持續上揚的公司。

華爾街普遍看好輝達股票，根據 FactSet，86% 分析師給予「買進」或等同買進的評級，12% 分析師建議「續抱」。