儒鴻Q3營收估持平上季 Q4起重返年增明年也將成長

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (8) 日召開法說，董事長洪鎮海表示，第三季因有換季緣故，估營收持平第二季，但第四季至明年上半年則可望重返年增軌道。儒鴻也公告 7 月營收 28.86 億元，月增 7.5%、年減 26%；累計前 7 月營收 172.04 億元，年減 32%。

洪鎮海表示，目前客戶端來看，大多數的通路商庫存去化都告一段落，但採購仍然保守；品牌商有好有壞，高價需求相對穩健，追加訂單比重有提升，有的品牌客戶追單就占整體訂單的 40%，正常則在 20-25% 左右。

洪鎮海進一步指出，目前 Lululemon 看起來庫存、需求都較為正常外，新增的二個運動品牌客戶狀況也不錯，但狀況不好的也有，都是屬於平價運動品牌，有個客戶明年第二季才會恢復正常，另一個更不好，要到明年第四季才會看到曙光。

整體而言，洪鎮海認為，第三季業績持平前季，但仍較去年同期下滑，第四季起則將重返年增，可望有雙位數成長，明年第一、二季都會比今年同期好，但增幅則要等到 11 月才會比較清楚，明年會比今年好，可望回到 2021 年 281.75 億元的 9 成水準，至於 2025 年現在言之過早。

而儒鴻第二季毛利率衝上 31.2%，季增 2.8 個百分點、年增 3.2 個百分點；上半年毛利率 29.9%，年增 2.5 個百分點，主要是第二季有先前提列的庫存回沖，影響毛利率 0.7 個百分點，匯率則影響 2 個百分點。

法人關注後續毛利率能否維持，洪鎮海直言，庫存回沖已經告一段落，且匯率走勢難預測，因此，不敢說第三季毛利率能維持 30%，但會比去年同期好，下半年平均單價 (ASP) 持穩，加上低價原料效益持續顯現，都有利毛利率表現。

儒鴻第二季營收 78.21 億元，季增 20.4%、年減 30.3%；稅後純益 13.9 億元，季增 68.4%、年減 35.9%，每股純益 5.03 元；上半年營收 143.18 億元，年減 33.1%、稅後純益 22.18 億元，年減 35.4%，每股純益 8.09 元。

印尼廠方面，洪鎮海表示，今年因景氣不佳、訂單量不足，印尼廠產能拉升進度確實有遞延，7 月稼動率約 58-59%，但預計到明年第二季以後、訂單量的增加，稼動率可望達到 100%。