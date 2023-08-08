路透：迪士尼成立特別工作小組探索AI與削減成本

路透周二 (8 日) 援引 3 位知情人士消息報導，迪士尼成立了一個特別工作小組，研究人工智慧 (AI) 以及如何在整個娛樂集團內應用 AI。與此同時，好萊塢的作家和演員們正在竭力限制該產業對這項技術的應用。

據悉，迪士尼的 AI 工作小組於今年早些時候在好萊塢編劇罷工之前成立，只在尋求內部開發 AI 應用程式並與新創公司建立合作關係。報導指出，迪士尼目前有 11 個 AI 或機器學習專業人才的職缺，由此可知該公司對 AI 有著濃厚興趣。

此外，根據職缺描述，這些職位幾乎都涉及公司所有範圍，從華特迪士尼影業集團 (Walt Disney Studios) 到主題樂園和工程團隊華特迪士尼幻想工程 (Walt Disney Imagineering)，再到迪士尼品牌電視和廣告團隊都有，其中後者正在尋求打造下一個 AI 廣告系統。

對於上述報導，迪士尼 (DIS-US) 拒絕置評，該股周二盤前股價小跌 0.21%，每股暫報 86.65 美元。

知情人士透露，像迪士尼這樣的傳統媒體公司必須了解 AI，否則就有被淘汰的風險。而且 AI 可以幫助控制電影和電視製作成本飆升，例如《印第安納瓊斯：命運輪盤》或《小美人魚》等大型電影的發行成本可能會飆升至 3 億美元，這樣的預算需要同樣高的票房才能實現收支平衡。因此在 AI 技術研究下，隨時間推移，最終將能節省成本。

另一知情人士和一名前迪士尼幻想工程師表示，對於迪士尼主題樂園業務，AI 可能增強客戶支持或創造新穎的互動。

不過報導指出，AI 已成為好萊塢的火藥桶，編劇和演員將其視為工作生存的威脅，而迪士尼在公開場合討論 AI 也相當謹慎。

據了解，迪士尼的美國研究小組開發了一種名為「魔法長凳」(Magic Bench)的混合實境 (MR) 技術，觀眾可以在不需要特殊眼鏡的情況下與螢幕上的虛擬角色互動。

迪士尼官網指出，在瑞士的迪士尼研究中心 (Disney Research) 一直在探索 AI、機器學習和視覺計算。在過去的十年裡，該公司一直在創造「虛擬人」(digital humans)，並將其描述為與真人「真假難辨」(indistinguishable)，或由演員操縱的虛擬人物。

知情人士透露，這項技術用於增強數位效果，而非取代真人演員。