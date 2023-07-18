跌跌不休 迪士尼受困重重難關 股價摜破近52周低點

迪士尼 (DIS-US) 近日股價一路走跌，周一 (17 日) 跌逾 3%，來到近一年低點。

在美股大盤上漲之際，迪士尼周一下跌 3.45%，收每股 85.56 美元，今年迄今股價轉跌 1% 以上。S&P 500 指數同日上升近 0.4%；道指上升 0.2%。在道指成分股中，迪士尼為今日表現第二差，僅優於大跌 7.5% 的 Verizon (VZ-US)。

迪士尼股價較 12 月 28 日創下的 52 周收盤低點 84.17 美元僅高出 1.65%，距離 2014 年以來的最低收盤價 83.83 美元只相差 2%。

近幾個月來，由於媒體環境不穩，好萊塢編劇和演員接連罷工，加上迪士尼主題樂園業務近期增長前景均令投資人擔憂，導致迪士尼股價一直表現欠佳。

此外，利潤豐厚的有線電視業務衰退，也是迪士尼正在應對的難題之一。

在維權投資人 Nelson Peltz 發起行動後，迪士尼制定削減成本和最終返還股息的計畫，平息這場風波，其中削減成本舉措包括大規模裁員。

迪士尼今年已裁員 7000 人，裁員範圍廣泛，其中包括備受矚目的 ESPN 人才和娛樂高層，接著財務長 McCarthy 上個月宣布離職，但執行長艾格 (Bob Iger) 上周獲董事會延長聘用契約至 2026 年。