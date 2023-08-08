AI軍備競爭不可或缺的彈藥：冷卻水

谷歌近期發布 2023 年環境報告顯示，去年用水量同比顯著增加 20%，達到 56 億加侖，而其中絕大部分都被用於為數據中心散熱。

要對 AI 進行大量訓練，也就意味著需要更強的數據中心和與之匹配的散熱能力。在 AI 快速進步的道路上，對水資源的消耗也不斷升級。

專家指出，整體來看，當前數據中心耗水已經成為制約數據中心快速發展的因素之一，並呼籲盡快為數據中心用水建立一套規範、統一的標準與利用效率評價方法。

谷歌 2022 年消耗了 56 億加侖的水用於散熱。用白話文來說明：56 億加侖約等於中國一線城市全年用水量，或者是全球每天飲用水的 1/4。也有人認為相當於 37 個高爾夫球場的用水量。

更令人擔心的是，這個數字比谷歌去年報告增加了 20%。雖然谷歌表示，其目標是在 2030 年補充其辦公室和數據中心消耗的 120% 淡水，不過報告指出目前的補充率只有 6%，與目標相去甚遠。

專業人士指出，用水量增加 20% 與谷歌計算能力的成長大致一致，而谷歌計算能力的成長主要是由人工智慧 (AI) 推動。換句話來說，自去年 ChatGPT 和生成式 AI 技術火爆全球以來，谷歌的用水量也開始顯著上升，而對 AI 的大量訓練成了數據中心耗水的核心原因。

美國克羅拉多大學與德州大學的研究人員在論文中發布了訓練 AI 的用水估算結果，顯示訓練 GPT-3 所需的清水量相當於填滿一個核反應爐的冷卻塔所需水量。 ChatGPT 每與用戶交流 25~50 個問題，就需要 500 毫升的水來降溫。

除了谷歌，另一個巨頭 Meta 在美國亞利桑那州建設數據中心，光是 2022 年用水量超過 260 萬立方米、約 6.97 億加侖。隨著全球 AI 軍備競賽的持續升級和大量科技公司競相建設新數據中心，其消耗的水量很可能會繼續上升。