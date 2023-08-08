〈美股早盤〉穆迪砍美銀行信評引投資人擔憂 主要指數開低

美國金融股早盤普遍下挫，此前穆迪調降美國幾家中、小型銀行信評，並表示可能下調美國一些大型銀行信評，消息引發投資人擔憂，美股主要指數周二 (8 日) 開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 300 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數跌逾 150 點或逾 1%，標普 500 指數跌近 0.9%，費城半導體指數跌逾 2%。

稍早中國公布經濟數據顯示其經濟引擎正在熄火，再加上美國數家銀行遭穆迪 (Moody’s Investors Service) 降評，其中包括部分大型銀行，上述消息打擊投資人情緒，普遍轉向安全資產。美國公債 10 年期殖利率下滑 10 個基點，至 4% 左右。

周二晚些時候的美國公債拍賣和周四的重磅通膨數據是美股的下一個壓力點。本周結束前將有 1,030 億美元的 3 年期、10 年期和 30 年期的美國公債標售，較 5 月標售額增加 70 億美元。

對不同期限債券的需求可能影響殖利率曲線：最近，由於投資者人注聯準會（Fed）升息周期的結束將與經濟衰退同時發生，較長期債券的殖利率相對於短期債券有所攀升。

多倫多道明銀行 (Toronto-Dominion Bank) 利率策略師 Pooja Kumra 表示，即將到來的美債拍賣供應將是市場的一個關鍵測試點，但目前沒有看到太多證據表明這種熊市加劇的趨勢會繼續下去。

在 Fed 進行 11 次升息後，投資人對美國經濟及其銀行健康狀況的擔憂已浮出水面。穆迪的警告提到商業地產相關的風險，這可能會重新引起人們對該產業承壓跡象的關注，因利率上升迫使企業支付更高的存款利率，推高從其他管道融資的成本。

即便如此，對於尋求更多收入的政府來說，銀行仍然是一個可靠的利潤中心。根據彭博行業研究彙編的數據，在本季度公布財報的歐洲銀行中，69% 的銀行業績超出了普遍預期。這是本季度 MSCI 歐洲所有板塊中漲幅最高的。

截至台北時間周二（8 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 0.46%，至每股 328.58 美元

微軟宣布，必應 (Bing)Chat AI 聊天機器人將會涵蓋更多產品，使用者除可以通過 Edge 流覽器、獨立 Android 和 iOS App 使用，還可以通過協力廠商行動瀏覽器進入，如 Safari、Chrome。

Palantir(PLTR-US) 早盤下跌 9.12%，至每股 16.35 美元

美國大數據公司 Palantir 第二季營收 5.333 億美元，分析師預期 5.324 億美元；第二季調整後 EBITDA 為 1.434 億美元，分析師預期 1.301 億美元；預估全年營收將超過 22.1 億美元，公司原本預期 21.9 億至 22.4 億美元；估第三季營收 5.53 億至 5.57 億美元，分析師預期 5.539 億美元；該公司將回購最多 10 億美元股票。

禮來 (LLY-US) 早盤上漲 15.21%，至每股 523.14 美元

美國藥廠禮來 (Eli Lilly) 周二美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受惠其糖尿病和潛在減重藥物 Mounjaro 在該季銷售表現亮眼，禮來第二季營收、獲利均優於分析師預期，並上調全年財測。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月貿易收支報 - 655 億美元，預期 - 650 億美元，前值 - 683 億美元

美國 6 月批發庫存月增率終值報 - 0.5%，預期 - 0.3%，前值 - 0.3%

美國 6 月批發交易銷售額月增率報 - 0.7%，預期 0.3%，前值 - 0.5%

華爾街分析：

花旗集團策略師表示，上周美國股市「有序」回檔，降低混亂拋售的風險，並替標普 500 指數進一步上漲奠定基礎。根據該行先前報告，標普 500 指數期貨的多頭部位上周從 770 億美元降至 700 億美元，而空頭部位基本持平，為 25 億美元。

上周非農數據可能是最終將恐慌指數 (VIX) 從沉睡中喚醒的催化劑。野村證券的分析師 Charlie McElligott 表示，恐慌指數正變得「緊張和擠壓」。VVIX 顯示，8 月到期前的交易員倉位受到挑戰，他們極度做空 VIX 看漲選擇權，另外 McElligott 指出，交易員同時也在大量做空 VIX 看跌選擇權導致 VVIX 飆升。