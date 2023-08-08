鉅亨美股雷達：市場關注Fed官員談話 傳特斯拉新款Model 3自9月起量產

美股重要看點：

市場持續關注各項數據以及 Fed 官員談話。Rivian(RIVN-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.004。美股期貨週二 (8 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.67%，標普 500 期貨跌 0.76%，那斯達克 100 期貨跌 0.83%。

投資人關注經濟數據和 Fed 官員評論，以評估 Fed 貨幣政策的未來方向，尤其是利率。Fed 年底前仍有 3 場政策會議，投資人一直在評估是否會進一步升息。

Fed 在 7 月會議結束後，主席鮑爾表示，利率決定將在每次會議視情況決定，經濟數據將是關鍵因素。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周一 (7 日) 表示，她認為需要進一步升息才能降低通膨。本周其他幾位政策制訂者也將發表言論，這些言論可能為他們對利率和經濟的預期提供線索。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 在一份報告中表示，Fed 不降息，企業債務利息成本增加，企業將需要以更高的利率為債務進行再融資，投入更大比例的收入，來支付更高的利息，恐怕將被迫裁員來降低成本。

Hatzius 表示：「如果利率居高不下，利息支出每增加一美元，企業的資本支出就會減少 10 美分，勞動力成本就會減少 20 美分。」

在這樣的情況下，2024 年每月恐減少約 5,000 個工作。若是情況不變，隨後到 2025 年，這個數字這可能會增加一倍，達到每月減少 10,000 個工作。

摩根士丹利的 Michael Wilson 表示，跡象表明今年支撐美國經濟成長的高額財政支出難以為繼，恐怕給美股敲響警鐘。

Wilson 表示，惠譽上週意外下調美債評級，以及隨之而來的債券市場拋售，顯示投資人應該為未來經濟和企業獲利成長可能令人失望做好準備。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月貿易收支 (億美元)，預估 - 657，前值 - 690

美國 7 月出口 (億美元)，前值 2471

美國 7 月進口 (億美元)，前值 3161

美國 6 月批發庫存月增率終值 (%)，預估 - 0.3，前值 - 0.3

重要個股動態：

根據《electrive》報導，特斯拉 (TSLA-US) 即將把現有 Model 3 的生產線轉向新款 Model 3。

消息來源指出，特斯拉上海廠目前生產的 Model 3 將 8 月 14 日停產。特斯拉已在上海廠對內部稱為「Highland」計畫的新款 Model 3 進行試生產，並計畫於 9 月在中國開始量產。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

聯合包裹服務公司 (United Parcel Service)(UPS-US) 周二 (8 日) 下修 2023 年營收和獲利率財測，原因是電商需求疲軟以及為員工提供的勞動合同得到改善，其股價在盤前交易下跌 6.6%。

UPS 目前預計 2023 年合併營收約為 930 億美元，低於之前預測的約 970 億美元。該公司預計全年調整後營業獲利率為 11.8% 左右，低於之前預測的 12.8% 左右。

UPS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《彭博》科技記者 Mark Gurman 週二 (8 日) 發布報導指出，蘋果正測​​試下一代 M3 Max 晶片，用於明年新 MacBook Pro 機型。

蘋果的 M3 Max 晶片預計將採用台積電新 3 奈米製程生產，與 M2 Max 晶片相比，速度和效率將有所提高。蘋果正在尚未發布的高階 MacBook Pro (代號為「J514」) 中測試此晶片。