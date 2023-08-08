費城Fed：升息周期可能已近終點

費城 Fed 行長哈克 (Patrick Harker) 周二 (8 日) 表示，Fed 可能已處於當前升息周期的末段。

作為今年制訂利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員，他點出在對抗通膨和加強經濟信心方面取得的進展。

哈克在費城演說的書面致辭稿中表示：「從現在到 9 月中旬，如果沒有任何令人擔憂的新數據，我相信我們可能會保持耐心，保持利率穩定，讓我們採取的貨幣政策行動發揮作用。」

FOMC 於 7 月批准 2022 年 3 月以來第 11 次升息，將 Fed 關鍵利率從接近於零的水平升至 5.25-5.5% 的目標區間，為 22 年來最高水平。

雖然 FOMC 成員在 6 月做出的預測指出將進一步升息 25 個百分點，但對於下一步的走向存在不同意見。紐約 Fed 行長威廉斯 (John Williams) 周一 (7 日) 接受《紐約時報》採訪時也表示，升息可能會結束。Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周一表示，她認為可能有必要進一步升息。

但哈克表示短期內不太可能降息，「請允許我澄清一件事：如果我們能夠保持利率穩定，將需要在那里維持好一段時間。」「疫情告訴我們永遠不要說永遠，但預計不會出現任何立即放鬆政策利率的情況。」

在通膨達到 40 多年來的最高水平後，Fed 被迫採取緊縮模式。官員們起初認為物價上漲是「暫時的」，然後被迫實施一輪緊縮政策，其中包括連續 4 次上漲 75 基點。

雖然許多經濟學家擔心這些動作可能會將經濟拖入衰退，但哈克表示有信心通膨將逐步向 Fed 2% 的目標邁進，失業率將僅「小幅」上升，經濟成長應「略低於」至今為止的速度。2023 年第 1 季 GDP 年化成長率為 2%，第 2 季 GDP 年化成長率為 2.4%。

他表示，「總而言之，我預計經濟活動只會小幅放緩，同時也會出現緩慢但肯定的通貨緊縮。」「換句話說，我確實相信我們正走在大家都希望的軟著陸航線上，而這在過去被證明是相當難以捉摸的。」

哈克也表達了對商業房地產以及恢復學貸支付將對整體經濟產生影響的一些擔憂。

當美國勞工統計局周四 (10 日) 發布 7 月消費者物價指數 (CPI) 數據時，政策制訂者將再次關注對抗通膨的進展。根據《道瓊》調查經濟學家指出，預計物價將較一個月前上漲 0.2%，較去年同月上漲 3.3%。剔除食品和能源成本後的核心 CPI 預計將分別成長 0.2% 和 4.8%。