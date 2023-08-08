〈財報〉Lucid業績遜色 但重申全年生產目標不變 盤後勁揚

Lucid(LCID-US) 周一 (7 日) 公布，因 Air 系列車款交車量未達預期，第二季營收表現不佳，但重申全年約 1 萬輛的生產目標不變，盤後股價一度勁揚 7%。

Lucid 2 月時預估 2023 年全年產量落在 1 萬至 1.4 萬間，但 5 月時進行調整，預期今年僅生產略高於 1 萬輛電動車。

執行長 Peter Rawlinson 透過聲明表示，公司正在朝著 2023 年生產超過 1 萬輛電動車的目標邁進，不過在擴大客群方面還有很多工作要做。

Rawlinson 向路透表示：「我們的生產能力沒有受到限制，大部分供應鏈已走出疫情時代，目前公司受限的是汽車銷售方面的能力，這是主要的關注重點。」

Lucid 周一收盤下跌 3.17% 至每股 6.41 美元，盤後發布財報後，股價一度勁揚約 7％，截稿前漲幅收斂至 4.2%。

Q2 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 共識預期

營收：1.509 億美元 v.s. 1.75 億美元

每股虧損：40 美分 v.s. 33 美分

財報顯示，Lucid 上季淨虧損 7.642 億美元，換算每股虧損 40 美分，較去年同期的 5.553 億美元或 33 美分進一步擴大。營收雖自去年同期的 9730 萬美元成長至 1.509 億美元，仍未達預期。

儘管 Q2 營收及獲利雙雙遜於預期，但 6 月透過發行新股，向沙烏地阿拉伯主權基金等投資人籌資 30 億美元後，比起其他現金匱乏、面臨零件短缺問題的同業，Lucid 在流動性方面更具優勢。

財務長 Sherry House 表示，截至 Q2 結束的可用流動資金為 62.5 億美元，其中包含 55 億美元現金，剩下的是可用信貸額度，這足以支應公司至 2025 年。

Lucid 上月公布第二季交車量為 1404 輛，較華爾街預期少了約 600 輛，且幾乎和前一季持平。

為了提振需求，Lucid 周六 (5 日) 宣布大幅調降 Air 車型價格，性能較高的 Air Touring 和 Air Grand Touring 售價大減 1.24 萬美元，分別降至 9.5 萬美元和 12.56 萬美元，基本款 Air Pure 也調降 5000 美元至 8.24 萬美元。

Lucid 也證實，預期今年稍晚將推出新版 Air，並在 2024 年推出第二款名為 Gravity 的豪華休旅。