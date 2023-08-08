〈財報〉上季意外獲利 新冠疫苗製造商Novavax股價大漲

新冠疫苗製造商 Novavax (NVAX-US) 第 2 季意外獲利，股價在周二 (8 日) 盤前交易大漲 20%。

Novavax 一直在努力加強其財務狀況，特別是在今年稍早對其是否有能力繼續經營表示懷疑之後。該公司寄望於今年秋天推出更新版的新冠疫苗、5 月推出全球成本削減計畫以及有前景的疫苗產品，以幫助其維持生計。

Novavax 財報業績與 Refinitiv 對分析師的調查比較如下：

●每股獲利 58 美分，預期每股虧損 1.39 美元

●營收 4 億 2443 萬美元，預期為 2 億 3920 萬美元

Novavax 本季淨利 5800 萬美元，合每股 58 美分。相較之下，去年同期為淨虧損 5.105 億美元，合每股虧損 6.53 美元。

該生技公司第 2 季銷售額為 4.244 億美元，高於去年同期的 1.859 億美元。

Novavax CEO 雅各布斯 (John Jacobs) 表示，該公司將一些依據之前新冠疫苗採購協議轉移到第 3 季的銷售提前，在第 2 季就認列這些銷售。

他指出，第 3 季的銷量將「很少甚至沒有」，因為美國食品和藥物管理局 (FDA) 要到 9 月底才會對 Novavax 的新版新冠疫苗做出決定。該公司只有在獲得批准後才能開始向公眾推出疫苗。

雅各布斯表示，Novavax 第 3 季大部分營收將來自贈款。他表示，該公司將把新疫苗「大部分季節性商機」擠壓到第 4 季，屆時美國通常會看到新冠病例和疫苗接種高峰。

該公司將全年營收預期下修至 13 至 15 億美元，略低於 5 月提供的 14 至 16 億美元。

但雅各布斯指出，這個調整反映出加拿大政府同意為沒收先前計畫交付新冠疫苗劑量支付現金和解費用的一部分。

他表示，新的財測不包括加拿大在第 2 季支付的 1 億美元現金。如果雙方完成協議，這筆金額「本應列為收入」。

雅各布斯表示：「我們仍有望出現收入，但我們更願意以現金形式獲得。」「這對 Novavax 來說是件好事。」

Novavax 還表示將繼續執行其全球成本削減計畫，其中包括裁減 25% 的員工、整合公司設施和基礎設施等。

該計畫預計將在 2024 年將研發以及銷售、一般和管理費用成本較 2022 年減少約 40% 至 50%。

該公司去年研發費用為 2.58 億美元，銷售、一般管理費用為 1.62 億美元。