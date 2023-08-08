上半年中國汽車出口全球第一 激增76.9%

中國在第 1 季超越日本，成為全球第一大汽車出口國，如今中國再次力壓日本，上半年汽車出口量全球第一。

據《界面新聞》報導，中國汽車工業協會的數據顯示，上半年中國汽車整車出口為 234.1 萬輛，較一年前激增 76.9%；整車出口金額為 464.2 億美元，暴增 1.1 倍。

相較下，日本汽車工業協會的數據顯示，上半年汽車出口量為 202 萬輛，較去年同期增長 17%。

中國汽車出口持續領先日本，並有望全年超越日本。據中汽協副總工程師許海東判斷，今年中國汽車出口量將達到 400 萬輛左右。

中日此消彼長，日本擔心會損失更多市占率。艾睿鉑董事總經理鈴木智之說：「2025 年以後，中國汽車廠商在美國等日本主要出口市場也很有可能獲得相當大的市占率。」

乘聯會秘書長崔東樹指出，今年中國汽車出口激增的主要動力，仍是中國產品競爭力提升、車廠在歐美市場取得突破，以及俄羅斯市場的國際品牌全面被中國品牌取代。

中國出口量前十名的汽車品牌，分別是上汽集團 (600104-CN) 、奇瑞汽車、長安汽車 (000625-CN) 、長城汽車 (02333-HK) 、吉利汽車 (00175-HK) 、東風汽車 (600006-CN) 、比亞迪 (002594-CN) 、北京汽車 (01958-HK) 。其中，九家汽車公司均實現增長，僅東風汽車的出口量下降。

上半年上汽依然是中國汽車出口冠軍，海外銷量為 53.3 萬輛，較去年同期驟增 40%，全年有望達到 120 萬輛。上汽的出口主力是 MG 名爵，上半年全球銷量累計 37 萬輛。

奇瑞排名第二，上半年海外銷量為 39.9 萬輛。長安的海外銷量為 17.74 萬輛，排名第三。

成長速度最快的車廠是比亞迪，較一年前勁增 10.6 倍。奇瑞和長城也出現翻倍式增長，出口量分別大增 1.7 倍和 0.98 倍。

麥肯錫全球董事合夥人方寅亮在中國汽車論壇上表示，目前中國汽車製造商獲得一個海外市場窗口期，以歐洲市場為代表的新能源市場發展需求升溫，但歐洲本土車廠在未來兩、三年內能夠推出的產品數量相對有限。因此，這段時間可能會出現需求大於供給的局面。