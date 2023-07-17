比亞迪財報預告 上半年淨利暴增225%

中國 A 股上市公司正密集發布中報預告，其中電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 預告上半年淨利介於人民幣 105 億～117 億元，暴增兩倍左右。

比亞迪上週五（14 日）晚間在深交所發布財報預告，預估上半年淨利為人民幣 105 億～117 億元，較去年同期激增 192%～225%。

對於業績大增的原因，比亞迪表示，上半年新能源車行業保持快速成長，公司新能源車銷量在去年同期的高基數上強勁增長，市佔率持續擴大，繼續強化在新能源車行業的領導地位。儘管上半年汽車行業競爭加劇，但比亞迪透過不斷提升品牌力、持續擴大規模優勢及強大供應鏈成本控制能力，繼續保持良好獲利水準。

比亞迪在 7 月 2 日公布的數據顯示，6 月新能源車銷量合計 25.3 萬輛，其中乘用車銷量達 25.17 萬輛，較一年前驟增 88.2%，首次突破 25 萬輛大關。上半年銷量合計 125.56 萬輛，暴增 94.25%。

比亞迪在海外市場的銷量也呈現增長態勢。數據顯示，6 月比亞迪海外新能源乘用車銷售合計 1.05 萬輛，較 5 月的 1.02 萬輛小幅提升。上半年比亞迪海外銷量為 7.43 萬輛，已超過去年全年的 5.59 萬輛。目前，比亞迪新能源乘用車已進入日本、德國、澳洲、新加坡、泰國、巴西、紐西蘭等 53 個國家和地區。

不過，「股神」巴菲特今年以來一直在減持比亞迪。港交所文件顯示，巴菲特掌控的波克夏，在 6 月 19 日出售 253 萬股比亞迪 H 股，套現約 6.76 億港元，持股比率從 9.21% 降至 8.98%。從去年 8 月首次減持算起，波克夏累計減持逾 1.26 億股，減持數量已近六成。

儘管巴菲特一路減持，但今年以來比亞迪港股股價卻大漲 37%，並未受巴菲特減持消息影響。