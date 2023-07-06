比亞迪、上汽、埃安相繼宣告 中國車廠掀海外建廠潮

近日中國車廠動作頻頻，上汽集團 (600104-CN) 宣布正在歐洲選址建廠，比亞迪 (002594-CN) 在巴西「落子」，廣汽埃安也表示正式進軍泰國市場，凸顯中國車廠掀海外建廠潮。

比亞迪週三（5 日）表示，比亞迪與巴西巴伊亞州政府將在巴西設立大型生產基地綜合體，由三座工廠組成，總投資額 30 億雷亞爾，涵蓋整車、底盤、電池等方面製造。

上汽集團也在週二宣布，將在歐洲蓋生產基地，目前正在選址。廣汽埃安日前也宣布，正式進軍泰國市場，今年將在泰國成立東南亞總部，並與泰國首家經銷商代表錦匯簽署合作備忘錄。

中國國產車「出海」早已不是個別現象，特別是新能源車。中國汽車產銷量連續 14 年穩居全球第一，新能源車產銷連續 8 年問鼎全球，中國品牌憑藉新能源車「換道超車」，市佔率不斷取得突破。

據《中國基金報》報導，業界人士認為，中國車廠出海已經邁入新階段，中企也初步具備海外建廠條件。一方面，海外銷量已初具規模，車廠有進一步降本的需求。另一方面，隨著動力電池與零件廠商海外布局初步成形，海外供應鏈也日趨成熟。

「主機廠在海外建廠，主要一個衡量標準就是當地銷量是否支撐。」中國一家已在海外建廠的車廠人士說。在他看來，主機廠出海第一步是透過整車出口（CBU）途徑，這樣可快速進入海外市場，節省成本，並提升品牌知名度。

在乘用車領域，目前比亞迪已在巴西建立 24 家經銷商線下營業據點，預定年底設立 100 家，為當地消費者提供新能源車銷售與售後服務。

「海外從零開始，建廠對供應鏈與生產管理能力有比較高要求，過去這一條件並不成熟，但現在情況不一樣。」前述車企人士表示。他說，最大不同之處，是近年不少供應商已經展開海外布局，這意味著業者正在建立海外新能源供應鏈。

以新能源車成本比重最高的動力電池為例，多數一、二線電池廠商啟動海外投建產線計畫。寧德時代位於德國圖林根州阿恩施塔特的工廠，在去年 12 月已經順利實現鋰離子電池電芯量產，未來還會有五條生產線投入營運，預計 2024 年初達到 14GWh 初始產能目標。