比亞迪「方程豹」拚個性化 破解百年汽車工業標準化工業品束縛

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 旗下全新專業個性化品牌正式定名爲「方程豹」，順應消費新趨勢，並期望帶給行業和用戶顛覆性全新體驗，而「方程豹」掀起的「汽車個性化」，或許會成為行業下一個變革。

據《21 世紀經濟報導》報導，自 1913 年流水線生產模式誕生以來，全球主流汽車產品始終以標準化工業品面貌交到用戶手中，車廠提供標準化駕乘體驗，實現高效率和低研發成本，為此汽車的世界甚至一度只有黑色。

不過，隨著需求變遷和汽車工業演進，色彩、線條、動力與技術的組合升級，賦予這種出行工具更多內涵。中國汽車市場的表現尤為明顯，用車從「出行剛需」向「個性消費」轉變，以以消費者為導向的趨勢日益清晰。

更多車廠逐漸意識到，過去那種圍繞參數升級的內捲式競爭難以為繼，取而代之的是更加追求汽車附加使用價值，給消費者帶來更多元、更自由、更專業的個性化滿足。

持續摸透行業脈搏的比亞迪，正布局於此。作為首個專業個性化品牌，「方程豹」喊出的「天性覺醒」品牌主張與「自由探索」品牌精神，既是一種全新生活態度，是破解百年汽車工業「標準化工業品」束縛的最優解，更是比亞迪對未來行業發展思路和模式的新探索，有望進一步鞏固比亞迪的行業領導者地位。

事實上，比亞迪董事長王傳福去年在第 300 萬輛新能源車下線儀式上，便宣布將於 2023 年推出專業個性化全新品牌，聚焦消費者更高階的個性化需求，打造專業級產品，為用戶帶來更加個性、專業、高階的新能源車產品。

中信證券認為，汽車產業正從「工業化時代的機械產品」過渡至「智慧化時代的科技硬體」，智慧車未來的核心競爭力，一方面是客戶體驗，另一方面是產品定義。這背後反映的，是汽車行業變革步入深水期、新技術頻出與新產品形態未定並存、消費者個性化趨勢與精神消費需求日益高漲等因素，牽動行業發展的新動能與新模式。