外國的月亮並沒有比較圓！為何你應關注台股市場？

大家總是說「你不理財，財不理你」，股票投資通常是許多投資人的首選，在臺灣證券交易所統計，今年 4 月台股開戶數已經達 1220 萬人，基本上台灣一半的人都有證券戶！不過許多投資人有了想投資股票的念頭，那投資市場台股 vs 美股要怎麼選？一部分覺得自己似乎對台股比較熟悉，一部分覺得美股投資的市場比較大，今天永誠資產管理處帶你好好分析一下！

美股：全球最大的股市之一

首先美國股市是全球最大、最活躍的股市之一，擁有眾多知名企業和成熟產業。這種市場規模使得投資者有機會參與各種不同行業和企業，實現資產多樣化，降低投資風險，加上美股的監管體系美國證券交易委員會（SEC），充分讓投資人可以查詢到上市公司的財務信息和業務運營報告，另一個優勢是美元的國際地位。美元作為全球強勢貨幣之一，具有廣泛的國際影響力，這使得美股市場吸引了來自全球各地的投資人，提高了市場的活躍度和流動性，這些都是考慮投資美股時，會發現美股市場具有許多吸引人的優勢，而且以往大家投資美股比較麻煩，用複委託手續費也較高，但近年來有許多美股網路券商提出交易低手續費或是免手續費也吸引了很多投資人。

台股：不能忽視的原子彈威力

原子彈，小小的體積卻釋放出巨大能量，而體積小小的台灣，同樣孕育出許多世界重要級的公司，反映到股市的能量也不能小覷！身為本地人投資台股更是具有地緣優勢，比起外國人更容易、更能體會、獲取台灣公司的相關資訊，理解當地經濟、政治和社會狀況對股市的影響，這將有助於做出更明智的投資決策。其次，投資台股也能夠降低匯率風險。台股投資以台幣計價，不會受到美元兌台幣匯率波動的直接影響，相較於投資美股，不必擔心匯率波動對投資回報的影響，減少了不確定性，畢竟外匯的變化跟國際政策有很大關係，輕易的就可以吃掉獲利。其三，台灣比較多是代工廠，是大品牌的供應鏈，當品牌受到衝擊，供應鏈雖有影響，但是還可以接其他品牌的單，同時比起美股，台股受影響的反射線可以較長，觀看美股狀況就可以馬上反應，且與日常生活沒有時差，不會在睡夢中資產就大跳水了。

從今年的市場狀況來說，美股道瓊指數截至到 8/3 為止 + 6.41%，台股加權指數截至 8/2 為止 + 18.76%，所以台股真的是很不錯的選擇。

總之，投資台股相對於美股具有一些優勢，特別是對於台灣本地投資人來說，當然最重要的是投資人應評估自己的風險承受能力、投資目標和時間規劃，並根據個人情況做出適合自己的投資決策。無論是投資台股還是美股，深入了解投資標的和市場狀況，並尋求專業的投資建議都是非常重要的。

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本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。