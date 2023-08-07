〈碳權交易所開幕〉碳交所總部揭牌營運 三大類碳交易正式啟動

碳權交易所總部今 (7) 日揭牌營運，碳權交易所董事長林修銘說，碳交所將朝三大方向進行，包括自願抵換、增量抵換，以及國外碳權交易，未來碳權交易所將分為三大交易板塊，包括：自願減量、增量抵換以及國外碳權交易。

碳權交易所總部設立於高雄，資訊中心則位於台北，採南北雙模式運作，其中高雄總部選定落腳在高雄軟體園區，今天正式運作。

林修銘指出，碳交所將根據碳權的性質及對象不同，分為三大交易板塊，其中在國內碳權交易部分，分為兩大類，分為自願減量額度交易、增量抵換交易額度二類，滿足企業抵減碳費、實現碳中和及因應環評抵換等需求。

至於國外碳權交易板塊部分，碳交所將攜手具公信力的國際認證機構，提供高品質的國際碳權買賣支援。

林修銘指出，碳權交易所將為企業提供碳諮詢及教育訓練，培育專業人才，完善基礎設施，未來也會積極參與國際組織及活動，介紹我國減碳相關制度及具體作為使台灣與國際接軌，並為我國未來淨零轉型鋪路。

林修銘強調，證交所身為上市公司永續發展的重要推手，自己身兼證交所、碳交所董事長，未來將積極鏈結兩者間的合作，共同推動企業永續，加速形成低碳新興產業聚落，讓證交所、碳交所可以發揮綜效，為我國邁向 2050 淨零轉 型的目標做出貢獻。



