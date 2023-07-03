比亞迪6月銷量激增88% 單月首度突破25萬輛大關

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 表示，6 月銷量達到 25.3 萬輛，單月銷量首次突破 25 萬大關，且上半年新車銷量為 125.56 萬輛，已經達到去年全年銷量的 2/3。

據《中國基金報》報導，比亞迪周日（2 日）公布的產銷快報顯示，6 月新能源車銷量達到 25.3 萬輛，較去年同期躍增 88.81%。比亞迪在經歷 3 月銷量小幅下滑後，銷量持續攀升，繼 4 月銷量超過 21 萬之後，5 月達到 24.02 萬輛。比亞迪在香港股價周一盤中應聲大漲 3%。

上半年比亞迪累計銷量已經達到 125.56 萬輛，較一年前暴增 95.78%。去年全年比亞迪新能源車銷量為 186.35 萬輛。以此計算，比亞迪今年僅用半年時間便完成去年全年銷量的 2/3。

比亞迪董事長王傳福此前曾表示，比亞迪今年銷量目標 300 萬輛起步，爭取翻倍增長到 360 萬輛。比亞迪在上半年已經完成全年目標的 41.85%。

王傳福在比亞迪 2022 年股東大會上也表示，未來 3～5 年新能源車行業將發生大變革，目前變革速度正在加快，到後期將進一步加速，而且往往超預期，「比亞迪有信心在未來 3～5 年獲得更高市場份額」。

他直言，比亞迪最艱難的時期已經過去，並迎來戰略機遇期，比亞迪將利用現有供應鏈、成本、技術、產品等優勢，進一步提升品牌形象，帶領中國新能源車走向全球。

投資人也頗為關注比亞迪海外布局情況。數據顯示，比亞迪 6 月海外新能源乘用車銷量合計 1.05 萬輛，較 5 月小幅提升。

在此前四個月中，比亞迪海外銷量分別為 1.04 萬輛、1.5 萬輛、1.33 萬輛及 1.48 萬輛。比亞迪上半年海外銷量合計已經達到 7.43 萬輛，而去年全年海外銷量為 5.36 萬輛。

比亞迪近期持續進入歐洲腹地。6 月 13 日，比亞迪在義大利召開品牌與產品發布會，宣布進入義大利乘用車市場，ATTO 3、漢、海豚、 海豹四款車型亮相。比亞迪隔日表示，將在法國市場推出五款電動車。

比亞迪近期也受到機構密集調查。在調查活動中，機構也普遍較為關注比亞迪在海外的布局。比亞迪說，新能源乘用車已進入日本、德國、澳洲、巴西等 53 個國家和地區。

作為比亞迪首款全球車型，ATTO 3 在國際市場的表現不俗。ATTO 3 在以色列市場已連續七個月榮獲全車系單車型銷量冠軍，且在紐西蘭和新加坡獲得 1～5 月累計純電動車銷量第一。

