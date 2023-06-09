比亞迪正式宣布 旗下專業個性化新品牌正式命名爲「方程豹」

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 證實市場傳聞， 周五（9 日）宣布旗下「F 品牌」確定命名為「方程豹」，並在「方程豹汽車」官方微博發布第一條貼文，宣告「此刻風暴開啟」。

據《IT 之家》報導，比亞迪說：「方程豹汽車基於消費者日益增長的個性化需求，依托集團新能源汽車技術優勢，探索『電』之上的更多可能，通過比亞迪的專業新能源『豹力』科技，打造喚醒每個人內心本能的『個性化生命體』。」該品牌在比亞迪內部的代稱是「F 品牌」。

根據官方描述，「方程豹」一詞來自「方程」和「豹」的組合，意指「用探索數位世界的專業智慧和精神，求解汽車與用戶生活的個性化變革」。

目前比亞迪已擁有仰望、王朝、海洋、騰勢等四大品牌。此前消息顯示，方程豹汽車在比亞迪集團體系內的定位在「騰勢」騰勢與「仰望」之間，是比亞迪完成「從家用到豪華、從大眾到個性化」全領域覆蓋的關鍵布局。

方程豹汽車產品也將覆蓋具備強悍越野能力的硬派 SUV、跑車等專業級新能源車型，首款產品定位為硬派 SUV，聚焦越野等多場景，內部代號為「SF」，比亞迪預定在今年發表。

深圳避險基金 Snow Bull Capital 財務長 Jack Shea 表示，新品牌瞄準針的是目前購買豪華進口品牌的富裕客戶群，在幾年前，這些客戶根本不會考慮購買比亞迪。

比亞迪在周四召開 2022 年股東年會，董事長王傳福在會上說，汽車行業已進入淘汰賽階段，企業欲致勝，首先要有核心科技，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的機率很小。

其次，車廠要有卓越策略，行業機遇窗口期只有 3～5 年，車型、技術路線選擇很重要。另外，業者要有快速決策機制，車廠往往體量大、決策機制漫長，新能源車市場就像戰場，革命到後期，有些車廠會崩盤。

對於當前行業價格戰，王傳福表示，比亞迪的規模化、品牌、技術等優勢，有助於比亞迪在未來競爭中脫穎而出，比亞迪有信心在未來 3～5 年獲得更高市占率。