巴菲特又賣比亞迪股票 套現8,630萬美元

「股神」巴菲特又傳出賣出中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK) H 股的消息，套現 6.758 億港元 (8,630 萬美元)，持股比重降至 8.98%。

香港證券交易所週一 (26 日) 公布的文件顯示，波克夏以平均每股 266.85 港元的價格，出售 253 萬股比亞迪股票，持股比率從 9.21% 降至 8.98%。

自 2022 年 8 月 24 日首次減持以來，巴菲特已經連續第 12 次減持比亞迪 H 股，持股比重自 2022 年 8 月 24 日的 19.92% 降至如今的 8.98%。

今年 2 月，巴菲特黃金搭擋、波克夏副董事長孟格 (Charlie Munge) 曾談及減持比亞迪一事。他表示，比亞迪的本益比已經 50 倍了，價格不便宜。當然，從業績方面來看，今年比亞迪可能會有 50% 以上的業績增長。

「我們不是現在拋售比亞迪，我們之前就出售了一些比亞迪股票，主要因為比亞迪的股價已經很高，現在比亞迪的市值已經超過了賓士的市值。這不代表我不看好它了，比亞迪是非常了不起的一家公司。」孟格說。

先前有報導指出，長沙比亞迪旗下望城工廠、雨花工廠近來出現工人「批量辭職」，例如望城工廠有工人提出辭職後，曾收到 4 月離職名額已滿的答覆。最近工作量減少、工資下滑則是一些工人選擇離開的直接原因。

比亞董事長王傳福月初曾表示，汽車產業已進入淘汰賽階段，簡單拼裝難存活，但比亞迪的規模化、品牌、技術等優勢，有助於比亞迪在未來競爭中脫穎而出，比亞迪有信心在未來 3～5 年獲得更高市占率。