穎崴Q3審慎因應 看好AI將挹注營運

測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 公布第二季財報，稅後純益 1.36 億元，季減 4.9%，年減 34.61%，每股稅後純益 3.96 元，展望第三季，穎崴預期，由於終端市場尚未顯著回溫，公司也審慎因應，不過看好各家業者紛紛投入 AI，將為公司帶來的長期營運動能。

穎崴指出，雖有中國十一長假及美國消費旺季來臨，但由於各大晶片廠財報釋出終端庫存尚未全消化完的訊息，對下半年不確定性仍高，加上全球總體經濟仍弱，消費電子終端需求依然疲軟，庫存消化週期較預期延長，穎崴也審慎因應。

不過，穎崴看好，各大企業不約而同看好 AI 相關應用為產業帶來的成長動能，美系晶片大廠釋出「AI 相關產品需求激增」的展望，此外，兩大手機晶片龍頭紛紛與 CSP 及 GPU 業者展開相關的異業結盟，將 AI 視為終端晶片新戰場。

全球業務中心資深副總陳紹焜表示，AI、HPC 晶片使測試難度增加，產業進入門檻更高，這帶給專注於高頻、高速測試介面技術的穎崴無限商機，為公司將來的營運帶來挹注。

同時，穎崴高雄二廠已正式量產，與既有的總部廠 (高雄一廠) 兩廠皆為探針自製廠房，將為公司自有產能帶來良率提升、產能優化、滿足客製化需求，為明年半導體成長契機做準備。

穎崴第二季營收 10.17 億元，季增 0.83%，年減 3.84%，毛利率為 35%，季減 3 個百分點，年減 8 個百分點，營益率為 16%，季減 3 個百分點、年減 7 個百分點，稅後純益 1.36 億元，季減 4.9%，年減 34.61%，每股稅後純益 3.96 元；累計上半年營收 20.25 億元，年增 8.98%，每股稅後純益 8.14 元。

穎崴指出，第二季為測試介面傳統淡季，但在第一季創下同期新高紀錄後，第二季營收仍微幅季增，主要因公司產品線廣、產品組合多元，同時與 AI、HPC 及車用客戶緊密合作，全產品線出貨穩定。