碳權交易所總部8/7高雄正式營運 分階段助企業達成減碳目標

碳權交易所總部落腳高雄，將在明 (7) 日正式開幕營運，根據證交所規劃，初期將以顧問、諮詢業務等教育訓練為主，協助企業在減碳大計上站穩步伐，接下來將因應法規，分階段成立不同的業務體系。

碳權交易所是由台灣證券交易所及國發基金共同出資成立，目前資本額 15 億元，第一階段資本額 10 億元，採全台南北分工，總部拍板選定在高雄軟體園區，資訊交易中心則落腳在台北，將在 8 月 7 日正式啟用營運。

碳權交易所主要業務項目包括：碳諮詢及相關教育訓練、國內碳權交易、國外碳權買賣等三大類，初期將碳諮詢與教育訓練為主，原因是考量碳權交易必須配合「氣候變遷因應法」相關子法及政策，在政策拍板前初期先以教育訓練為主。

在淨零碳排的趨勢下，未來企業訂單合約勢必綁定碳排量為約定條件之一，因此想要接國際大廠的訂單，其碳排量必須符合相關規範，因此企業除了需思考如何減碳外，也可透過購買碳權抵減，避免碳排過高而丟失訂單。

所謂的碳權是指「碳排放的權利」，換言之，企業如果能積極減少碳排放量，就有多餘的碳權額度可賣給其他碳排較高的企業，而碳排量較高的產業或是企業為了避免碳排量超標，則可以購買碳權的方式，達成減碳目標。

但從實務上來看，由於不同產業、企業品牌對於減碳要求及標準皆不同，因此企業想要達成減碳目標，首要任務必須就相關供應鏈對於溫室氣體減量的要求及時程規劃，儘管企業可透過購買碳權抵減，但想要達成淨零碳排，還是得夠過自身的減碳著手才是務實手段。