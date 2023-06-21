穎崴布局完善 看AI應用將帶來可觀營收

測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 今 (21) 日召開股東會，除改選董事外，董事長王嘉煌表示，穎崴已完成全產品線及全球戰略布局，為即將來臨的 AI 應用熱潮做好準備，預期將為未來數年的半導體測試需求帶來可觀營收。

穎崴看好，AI、HPC、5G 與車用晶片等產業帶動高階半導體測試需求持續成長，公司積極推行智慧製造，高雄二廠日前已落成，為明、後年半導體商機做好準備，以達成測試座全自製 (Socket-all-in-house)，從研發、設計到製造組裝全在廠內完成，有助穎崴快速掌握高速成長的半導體高階測試商機，探針自製率朝 5 成目標邁進 , 有助於掌握品質及降低測試座成本。

在半導體景氣逐漸落底之際，穎崴持續積極朝高頻、高速產品線佈局，如高階邏輯測試座 (Coaxial Socket) 持續往大封裝高腳數 (High pin count)、微間距 (Fine pitch)、大功耗發展，配合客戶產品需求，目前單晶片已完成 2 萬多 pin 高頻高速測試驗證。

此外，單顆晶片功耗從 800 瓦也逐步往 2000 瓦的產品需求發展，穎崴也看好將帶動主動式溫控系統 (Thermal Control System)；垂直探針卡 (VPC) 的微機電 (MEMS) 探針卡已送樣驗證中，可望在今年第四季起逐步貢獻營收。

穎崴今年度也進行董事改選，當選 5 席董事分別為：穎崴董事長王嘉煌、穎崴財務管理中心資深副總經理李振昆、穎崴全球業務營運中心資深副總經理陳紹焜、力全興業董事劉燈桂、Director of SBE Technology Pte Ltd Chiang Hock Woo。

4 席獨立董事為洪秀一律師事務所律師洪秀一、華立捷科技董事長李聰結、美商半導體台灣分公司總監王文信、力士科技董事長張晉誠，共票選出董事會成員共 9 席。