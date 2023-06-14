〈穎崴新廠落成〉搶AI商機 輝達、超微到場祝賀

測試治具大廠穎崴 (6515-TW) 今 (14) 日舉辦高雄二廠落成典禮，新廠共斥資 32.5 億元，將為高雄帶來近千個就業機會及 10 億元以上的年產值，今日除官方代表外，AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 都派代表到現場祝賀。

董事長王嘉煌表示，公司看好 5G、AI、HPC 與車用晶片等產業持續成長，帶動高階半導體測試需求強勁，因此決定興建半導體高階製造中心，新廠開張後，自製探針月產能將在二年內提高到 300 萬支的水準，自製率拉升到 5 成。

同時，穎崴也積極推行智慧製造，除利用 AI 影像辨識技術外，也自行研發自動裝針、換針機，有望進一步強化製程並提高生產效率。

穎崴指出，除將原有高雄本州探針廠產能全數遷移到高雄二廠外，也陸續增購機台設備，為明、後年半導體商機做準備，並提供測試座一次購足 (Socket-all-in-one) 服務，從研發、設計到自製，加速掌握高速成長的半導體高階測試商機。

穎崴看好，高雄二廠啟用後，生產據點布局更臻完備，除原有的高雄總部廠，還包括新竹 VPC 製造廠、中國蘇州廠等；服務據點則跨足歐洲、亞洲、北美洲等，上月也在馬來西亞檳城設立服務據點，提供東南亞 IC 設計及封測廠第一線支援與服務，深根台灣、放眼全球。

另外，在全球聯合國 IPCC 報告的 2050 年淨零排放目標引領下，穎崴積極投入 ESG 和綠能，新廠房共有 10 個樓層，為地下 2 層、8 層樓全方位節能廠房，自建廠階段即導入多項節能等綠色製造措施，其中，無塵室潔淨度 ISO 14644-1 的規範下，達到 ISO Class 3 等級，不僅有助於提升探針卡和探針良率，可得到更多客戶認同。

穎崴高雄二廠從綠電和污水回收實踐節能減碳，首先，綠電基礎設施方面，高雄二廠屋頂全面建置 235 kW(千瓦) 太陽能板，占整廠總發電量的 10%。再者，同時生產廢水回收使用機台循環用水，污水回收率達 50%，回收後使用植栽噴罐；廠內 RO 飲水系統過濾廢水也可回收用於浴廁使用。

根據外資報告指出，全球半導體產業增長將因生成式 AI 而加速，預估今年至 2027 年的產值將呈三倍成長，從今年的 430 億美元到 2027 年成長至 1250 億美元；市場占比從今年的 8% 成長至 2027 年的 15%。

穎崴預期，新廠將為即將爆發的 AI 大趨勢做準備，同時在探針自製率提高基礎下，與客戶共同開發新世代裝置，掌握先進製程前延邁進。

今日包括高雄市副秘書長王啟川、經濟部科技園區管理處處長楊伯耕、經濟部科技產業園區管理處副處長劉繼傳、經濟部科技產業園區電電公會理事長周光春、台灣區電電公會秘書長呂正欽以及多位產業界貴賓均到場祝賀。