〈台股盤前要聞〉7月出口將連11黑 、碳權交易所正式營運 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。財政部將在 8 日公布台灣 7 月進出口統計，預估 7 月出口年減幅約 16-19.5% 區間，出口連 11 黑已成定局；碳權交易所總部落腳高雄，今 (7) 日正式開幕營運。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

台灣 7 月出口連 11 黑成定局 財部估最快 11 月才有望轉正

財政部將在 8 日公布台灣 7 月進出口統計，在終端需求尚未回溫、去 (2022) 年基期偏高的影響下，預估 7 月出口年減幅約 16%~19.5% 區間，出口連 11 黑已成定局，也因需求疲弱，預期必須等 11 月出口才有機會轉正。閱讀全文...

碳權交易所總部 8/7 高雄正式營運 分階段助企業達成減碳目標

碳權交易所總部落腳高雄，今 (7) 日正式開幕營運，根據證交所規劃，初期將以顧問、諮詢業務等教育訓練為主，協助企業在減碳大計上站穩步伐，接下來將因應法規，分階段成立不同的業務體系。閱讀全文...

穎崴 Q3 審慎因應 看好 AI 將挹注營運

測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 公布第二季財報，稅後純益 1.36 億元，季減 4.9%，年減 34.61%，每股稅後純益 3.96 元，展望第三季，穎崴預期，由於終端市場尚未顯著回溫，公司也審慎因應，不過看好各家業者紛紛投入 AI，將為公司帶來的長期營運動能。閱讀全文...

鴻海 7 月營收 4692 億元月增 11% Q3 季增幅估優於前兩年平均

鴻海 (2317-TW) 7 月營收受惠逐步邁入 iPhone 等消費智能產品旺季，以及雲端網路產品拉貨動能轉強，營收 4692.34 億元，月增 11%、年減 1.2%，衰退幅度收斂，累計前 7 月營收 3 兆 2346 億元，年減 4.7%，單月、累計營收均為同期次高。閱讀全文...

拉貨動能增強 大立光 7 月營收創今年來單月新高 月增近三成

大立光 (3008-TW) 7 月合併營收為 34.89 億元，創今年來單月新高，月增 29%、年減 11%；大立光表示， 7 月的客戶拉貨動能優於 6 月，是營收成長主因。閱讀全文...