穎崴跟進國際大廠 出席SEMICON CHINA展出全系列產品

SEMICON CHINA 半導體展今 (29) 日在上海展開，此次為歷年來規模最大、也是應用最全面的一次，預期將吸引逾 10 萬人次參觀，測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 此次也由全球營運中心資深副總陳紹焜領軍參與，展出各類測試座 (Test Socket)、溫控產品 (Thermal Control System) 及垂直探針卡 (VPC) 等全產品線及最新半導體測試介面技術。

穎崴表示，全球科技業大咖近期先後前往中國參訪，包括晶圓代工、CPU、GPU、手機晶片等產業龍頭，中國為全球科技業重要且無法取代的市場已經是大家的共識。

隨著中國大陸積極投入發展半導體產業，IC 設計及封測廠產業快速擴張，帶動整體測試介面需求，穎崴持續與在地重要 IC 設計公司合作除了在 AI、HPC、 Automatic 晶片測試外 , 在 X86 和 ARM 及其他不同架構的處理器和後段封測大廠成為策略合作夥伴，開發更多高階的產品，掌握測試介面需求的先機。

穎崴中國地區客戶約占整體營收 15% 左右 , 成為除了北美地區外的重要營收來源，隨著穎崴從晶圓到封裝後測試完整的產品線到位，將持續看好中國地區未來成長。

陳紹焜表示，穎崴自 2014 年已在蘇州成立在地化生產基地，提供最快速、高品質的客製化測試介面製具服務，隨著半導體供應鏈多元及在地化，穎崴將持續耕耘中國大陸市場，實現產業鏈之間的互惠、雙贏。