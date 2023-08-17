美股重點新聞摘要2023年08月17日

今日操盤前瞻

美股財報：思科 (CSCO)、Wolfspeed(WOLF)、Bilibili(BILI)、沃爾瑪 (WMT)、Tapestry(TPR)

Fed 會議記錄、日本 6 月核心機械訂單、日本 7 月貿易收支、美國上周初領失業救濟金人數

Fed 會議紀錄：通膨仍有升溫風險 可能需進一步升息

美國聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 公布的 7 月會議記錄顯示，官員仍擔心通膨難消退並暗示可能會繼續升息。不過有一些官員認為，儘管「大多數」決策者繼續將對抗通膨作為首要任務，但利率推得太高可能給經濟帶來風險，顯見官員之間意見存有分歧。閱讀全文⋯

Coinbase 獲准在美進行加密貨幣期貨交易 早盤股價漲近 3%

美國加密貨幣交易平台 Coinbase 周三 (16 日) 表示，已成功得到全美期貨協會 (NFA) 的監管認可，正式具備期貨經紀商 (Futures Commission Merchant, FCM) 的資格，其客戶將能參與加密貨幣期貨交易。閱讀全文⋯

中國管制出口後 鎵價 7 月初來漲逾 50%

彭博周三 (16 日) 報導，中國控制鎵出口的努力，已用於半導體的金屬鎵價格推至 10 個月新高，目前供應商正在等待官方批准向海外出貨。閱讀全文⋯

〈財報〉騰訊 Q2 業績黯淡 營收、淨利均不及預期

中國科技巨擘騰訊周三 (16 日) 公布 2023 會計年度第二季財報，受到遊戲和雲端服務在內主要業務部門銷售不佳影響，整體營收不及預期，不過該季廣告收入成長逾 3 成，部分原因是演算法調整以及環境比一年前新冠疫情低谷時有利的加持。閱讀全文⋯