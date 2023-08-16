〈財報〉騰訊Q2業績黯淡 營收、淨利均不及預期

中國科技巨擘騰訊周三 (16 日) 公布 2023 會計年度第二季財報，受到遊戲和雲端服務在內主要業務部門銷售不佳影響，整體營收不及預期，不過該季廣告收入成長逾 3 成，部分原因是演算法調整以及環境比一年前新冠疫情低谷時有利的加持。

有分析指出，財報顯示騰訊在應對中國經濟動盪加劇和消費者信心低迷之際，營運復甦並不均衡。

黯淡的業績讓外界對這個中國科技公司期待已久的復甦產生懷疑，從騰訊到阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 在該產業的領頭羊在去年的營運幾乎沒有成長，其中騰訊是經濟和產業的風向球，該公司業務組和涵蓋遊戲、社群媒體和金融，在今年初實現兩位數的營收成長。

與此同時，有越來越多的跡象表明，中國經濟步履蹣跚，對傳統上嚴重依賴國內市場的中國科技業來說是個潛在風險。阿里巴巴上周公布第二季財報，營收成長 14% 優於預期，所有主要部門恢復成長，但同時也僅告未來經濟將出現波動。

財報顯示，騰訊第二季 (截至 6/30) 營收成長 11% 至人民幣 1,492.1 億元 (以下單位皆同)，不及分析師預期的 1,511.9 億元；淨利年增 41% 至 261.7 億元，遠低分析師預期的 334.4 億元。

按部門劃分：

廣告業務第二季毛利率飆升 62% 至 122.4 億元、營收成長 34% 至 250 億元，原因是影音廣告需求強勁，去年同期基數較低，新冠病毒和相關限制措施拖累去年同期的廣告支出。

遊戲和社群網路毛利率成長 10% 至 400.45 億元、營收成長 3.5% 至 742.1 億元。其中國際遊戲業務成長 19%、社全網路業務營收成長 2%，而國內遊戲收入年增變化不大。該季微信和微信社群媒體應用程式月活躍用戶數量比去年同期成長 2.2% 至 13.3 億。

金融科技和商業服務部門毛利率成長 33% 至 186.65 億元、營收成長 15% 至 486.35 億元，主要歸功於實體和線上商業支付活動成長。

騰訊 (0700-HK) 周三香港股價下跌 1.14%，收每股 328.80 港元。