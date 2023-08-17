〈財報〉思科Q4業績亮眼 產品訂單有改善跡象 激勵盤後回彈2%

網路設備大廠思科 (Cisco) (CSCO-US) 周三 (16 日) 盤後公布 2023 會計年度第四季獲利和營收高於預期，雖對 2024 財年的展望低於華爾街預期，令盤後一度下跌 2%，但其產品訂單有改善跡象，激勵盤後股價拉回並漲逾 2%。

思科執行長 Chuck Robbins 在電話會議上表示，第四財季產品訂單較上季增加 30%，所有顧客市場均實現兩位數增長。

他表示，過往訂單趨勢季增率在 18% 至 20% 之間，雖然服務提供商市場疲軟，但公司已看到大小企業的訂單趨勢有所改善，而公共部門訂單年減 14%，趨勢穩定。

Robbins 在電話會議上指出，公司迄今 (非侷限第四財季) 已累計獲得 5 億美元的訂單，用於生成式人工智慧 (AI) app 的網路硬體，其中大部分來自大型雲端廠商。

財務長 Scott Herren 補充，到 公司 2024 財年末，AI 相關業績將有意異地呈現在財報上。「AI 領域出現令人鼓舞的跡象，我們看到未來多年的機會，並已做好在該領域奪勝的準備。」

F2024 全年財測

調整後 EPS：4.01-4.08 美元 vs. 4.04 美元

營收：570 億美元至 582 億美元 (中值意味年增 1%) vs. 583 億美元

F2024 Q1 財測

營收：145 億美元至 147 億美元 (中值意味年增 7%)

調整後 EPS：1.02 美元至 1.04 美元 vs. 1 美元

GAAP 獲利：79 美分至 84 美分

F2023 Q4(7/29 止) 財報關鍵數字 vs. Refinitiv 分析師預期

調整後 EPS：1.14 美元 (年增 5%) vs. 1.06 美元 GAAP EPS：97 美分 營收：152 億美元 (年增 16%) vs. 150.5 億美元 毛利率：65.9% (提高 2.6 個百分點) 運營現金流：年增 62% 至 60 億美元

思科本預期第四財季營收年增率 14% 至 16%，而實際表現達到上限，且在調整後的基礎上，EPS 1.14 美元，也高於思科先前預期的每股 1.05 至 1.07 美元區間。

各部門表現

思科最大業務部門 Secure Agile Networks 營收年增 33%，報 81 億美元，該部門主要為資料中心網路交換器。

Collaboration (協作方案) 部門營收年減 12%，該部門以 Webex 視訊會議軟體為主。

思科表示，第四財季執行了 13 億美元庫藏股，使全財年執行庫藏股規模達 43 億美元。

思科第四財季面臨著相當大的需求逆風。上個月諾基亞 (NOK-US) 和愛立信 (ERIC-US) 股價均下挫，係因這兩家公司均警告稱，美國運營商下半年的支出前景看起來很疲弱，諾基亞將其歸咎於「宏觀經濟環境和客戶庫存消化」。

數周後， Juniper Networks (JNPR-US) 股價也大跌，係因該公司示警預定動向疲弱，尤其是來自雲端客戶的預定，Juniper Networks 也提到諾基亞相同論點，認為問題出在：宏觀經濟以及客戶端的高庫存。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 在思科公布財報前表示，思科面臨不穩定的環境，係因同業均指出電訊業和雲端客戶處於庫存消化期，但其他大型企業的強勁需求可抵消此衝擊。

F 2023 全財年業績