鉅亨美股雷達：市場關注非農就業數據 蘋果服務部門報喜不敵iPhone銷售下滑

美股重要看點：

市場關注非農就業數據公布。美國 10 年期公債殖利率來到 4.186。美股期貨週五 (4 日) 上升，道瓊期貨漲 0.01%，標普 500 期貨漲 0.14%，那斯達克 100 期貨漲 0.24%。

備受關注的美國 7 月非農就業報告將在今晚揭曉，市場預估就業成長將進一步放緩，但仍保留足夠動能，保護美國經濟免於經濟衰退。

路透指出，周五盤前的非農報告仍將反映就業市場吃緊現況，失業率估穩定在數十年低點。之前預測美國經濟將在年底前陷入衰退的經濟學家，現在越來越相信聯準會 (Fed) 對軟著陸的預期可能真實發生。

富國銀行 (Wells Fargo) 資深經濟學家 Sam Bullard 指出：「有跡象顯示勞動力需求正在趨緩，但不是急速滑落。若能夠再度實現 20 萬的成長數字，將進一步證明聯準會能夠帶領我們邁向軟著陸。」

根據路透對 80 位經濟學家進行的調查，繼 6 月增加 20.9 萬人後，7 月非農新增就業人數估達 20 萬，將為 2020 年 12 月以來最小增幅，失業率估維持在 3.6% 不變。

花旗集團 (Citigroup) 經濟學家 Veronica Clark 表示，若勞動力市場依然如此緊張，Fed 的鷹派官員可能對通膨再度升溫的可能性感到不安。「我們預估通膨會在秋天上揚，加上依然強勁的就業市場，可能導致 Fed 官員 11 月再度升息。」

富國銀行 (Wells Fargos) 表示，由錯失良機 (FOMO) 的恐懼推動的美股漲勢，可能不會持續太久，因為市場正面臨通膨反彈的風險。

富國銀行高級全球市場策略師 Scott Wren 在一份報告中表示，現在不是追逐推動本輪美股反彈的科技股的時候。出於多種原因，該行維持謹慎態度，並認為近期股市難以大幅走高。

Wren 表示，通膨反彈就是風險之一。 儘管美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 已經降溫至 3%，但仍高於 Fed 設定的 2% 目標，而且由於經濟中通膨壓力持續存在，物價可能會再度升溫。

Wren 警告，如果通膨下降趨勢趨於平緩，並發生逆轉，推動苯輪漲勢的板塊，恐怕很容易遭遇大幅回調。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月非農新增就業人數 (萬)，預估 18.4，前值 20.9

美國 7 月失業率 (%)，預估 3.6，前值 3.6

美國 7 月平均每小時工資年率 (%)，預估 4.2，前值 4.4

美國 7 月平均每小時工資月率 (%)，預估 0.3，前值 0.4

美國 7 月平均每週工時 (小時)，預估 34.4，前值 34.4

美國 7 月勞動參與率 (%)，前值 62.6

重要個股動態：

蘋果 (AAPL-US) 周四 (3 日) 盤後公布 2023 會計年度第 3 季財報，在服務業務增長下，營收、獲利雙雙優於市場預期，但 iPhone、Mac 和 iPad 產品線的銷售都下滑，盤後股價約下跌 2%。

蘋果執行長庫克受訪時透露，全年度研發支出迄今達到 226.1 億美元，約比去年同期高出 31.2 億美元，部分源自生成式人工智慧 (generative AI)，也就是微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等科技大廠積極投資的領域。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

這是亞馬遜自 2020 年第四季以來獲利最高的季度表現，這表明執行長賈西 (Andy Jassy) 持續削減成本的努力開始展現成果。亞馬遜先前啟動其史上最大規模的裁員計畫，自去年以來裁員 2.7 萬人，此外也凍結企業招聘、削減各部門開支。截至第二季末，亞馬遜全球員工人數年減 4% 至 146 萬人。

過去 6 季中，亞馬遜有 5 季的成長率萎縮至個位數，現已恢復至兩位數。2021 年 7 月接替創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 掌舵的賈西將部分改善歸功於 AWS。此前因經濟不確定性，客戶減少對 AWS 的支出。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Airbnb (ABNB-US) 周四 (3 日) 盤後公佈第二季訂房晚數和體驗數量低於分析師預期，一度引起盤後股價下挫 6%，但第三季營收預估高於預期且管理層稱訂房晚數將溫和加速，盤後跌幅收斂至不到 1%。

第二季訂房晚數和體驗雖年增近 11%，但不僅低於分析師預期，也低於第一季的年增率 19%。Airbnb 對此表示，訂房晚數和體驗的比較門檻較嚴峻。