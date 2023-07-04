澳洲央行暫停升息 警告未來仍可能上調利率

澳洲央行周二 (4 日) 決定維持利率不變，以評估長達一年多的緊縮周期對經濟和通膨的影響，不過仍不排除未來進一步升息。

澳洲央行維持政策利率在 4.1% 不變，這是今年以來第二次暫停升息，符合多數經濟學家預期。央行指出，暫停升息將使決策官員有更多時間，來評估經濟現狀和前景以及相關風險。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在聲明中表示：「可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通膨在合理的時間內回到目標水位，但這將取決於經濟和通膨形勢未來如何發展。」

他強調，央行仍然決心讓通膨率回到目標水準，並將採取必要的措施來實現這一目標。

央行決策後，澳元兌美元一度下跌 0.4%，對貨幣政策敏感的澳洲 3 年期國債殖利率也走低，而股市止跌回升。

這一決定延續了澳洲央行一系列斷斷續續的政策舉措：2 月和 3 月升息，4 月暫停，5 月和 6 月升息，然後在 7 月維持不變，以適應不穩定的經濟數據。相較之下，歐美央行目前採取更連續性的緊縮行動。

牛津經濟研究院在一份報告中表示，雖然澳洲通膨已經見頂，但仍處於令人不安的高位，預計現金利率最終將達到 4.6% 的峰值。

牛津經濟研究院澳洲宏觀經濟預測主管 Sean Langcake 認為，澳洲央行今天的聲明仍為鷹派基調，央行將對即將公布的 CPI 數據出現任何意外上行，都會非常敏感。